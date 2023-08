Francesca e Manuel sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023? Un mese dopo il falò di confronto cosa è successo tra i due? Scopriamo tutta la verità su una delle coppie più amate di quest’ultima edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5!

Francesca e Manuel un mese dopo Temptation Island 2023: sono tornati insieme oppure no?

Durante la sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2023, Filippo Bisciglia ha incontrato le sette coppie di concorrenti un mese dopo il falò di confronto. Una chiacchierata per raccontare come sono andate le cose tra i fidanzati una volta usciti dal villaggio e tornati alla vita normale. Il pubblico da casa e dei social era molto curioso di scoprire il destino di Francesca e Manuel, una delle coppie più discusse ed amate di questa edizione. La prima a raccontare cosa è successo un mese dopo il falò è stata proprio Francesca arrivata da sola all’incontro con Filippo Bisciglia. ”

“Son tornata casa e stavo sotto shock per l’esperienza” – ha esordito la ragazza che ha raccontato – “quando sono tornata dopo un paio di giorni mi arriva un messaggio da parte di Manuel, inizialmente non gli ho risposto, poi mi ha riscritto e abbiamo parlato al telefono e mi ha chiesto di rivederci per un confronto. Ci siamo visti, abbiamo parlato, lui mi ha raccontato delle cose dette all’interno del programma, ma entrambi siamo rimasti fermi sulle nostre cose. E’ stato un chiarimento civile”.

Francesca e Manuel sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023?

Un chiarimento civile quello avvenuto tra Francesca e Manuel un mese dopo Temptation Island 2023. Nessun ritorno di fiamma o ripensamento, anzi Francesca è sempre più convinta di aver preso la scelta giusta. “Adesso sto bene, sto facendo le mie cose. Sono forte della mia decisione, mi sento più forte” – ha confessato la ragazza precisando – “oggi non gli crederei più, qui è stata l’ultima possibilità, io speravo che lui arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita. Questo cambiamento non c’è stato, lui è così, anche se adesso venisse non ci crederei mai. Mi auguro di stare bene da sola. Se in futuro dovessi incontrare una persona con cui stare bene ben venga, se no spero di stare bene da sola“.

Poco dopo è toccato a Manuel raccontare cosa è cambiato nella sua vita un mese dopo l’esperienza a Temptation. “Ho vissuto alti e bassi, i primi giorni un pochino più bassi, ora un pochino meglio. Ripensamenti dopo la decisione? Devo dire si, ho delle mancanze, dei momenti in cui mi manca Francesca, ma ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla” – ha confidato l’ex concorrente.

Manuel ha deciso, per la prima volta nella sua vita, di mettere al primo posto Francesca. “Sono stato più egoista e voglio farle del bene, se mi presento oggi farei del male in primis a lei e poi anche a me. Se è destino forse ci farà rincontrare in un momento diverso della vita dove saremo più consapevoli” – ha concluso facendo poi una doverosa precisazione -“volevo scusarmi per delle parole dette, ma Francesca me la porto nel cuore. Ho sbagliato tanto, ma non sono cattivo“.