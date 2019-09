Ecco dove vedere in streaming la replica della puntata di oggi, 20 settembre 2019 di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso si è occupata di cronaca nera, della storia di un matrimonio rovinato di cui aveva già parlato in precedenza. Spazio poi alle ultime news su Marco Carta e sul furto di magliette alla Rinascente. Nell’angolo dedicato ai gossip sono entrate in studio diverse bellezze nostrane e non per mettere in mostra il loro corpo. La puntata si è infine conclusa con le anticipazioni sugli ospiti e i temi trattati domenica 22 settembre a Live Non è la d’Urso e Domenica Live.