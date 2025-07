Momenti di forte tensione negli episodi della soap turca La notte nel cuore, che si presenterà al suo settimo appuntamento domenica 27 luglio su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:41 e ci terranno compagnia fino alle 00:15 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 27 luglio

I rapporti si faranno sempre più tesi negli episodi in onda domenica 27 luglio. Un informatore anonimo rivela a Tahsin che Nuh e Melek sono stati rapiti, e sono tenuti prigionieri al maneggio. L’uomo decide così di andare a liberarli.

Nuh e Melek – una volta liberi – decidono di dare fuoco alla stalla del maneggio dove sono stati tenuti prigionieri. Non solo i gemelli giurano vendetta contro la famiglia Samsalan, ma decidono anche di trasferirsi da Tahsin.

Nel frattempo alla villa, Hikmet riunisce la servitù e informa le domestiche che – da quel momento in poi – sarà lei a dare gli ordini nella sua nuova villa.

Ramazan rivela a Enise di aver abbandonato Sumru e Nihayet a Zelve, su ordine di Samet, e la donna decide di andare a cercarle. Quando le trova le porta a casa di sua sorella Zehra, e dice loro che anche lei ha lasciato la villa.

La notte nel cuore, spoiler al 27 luglio

Le foto di Cihan e Melek che si baciano diventano virali e scoppia uno scandalo.

Per cercare di salvare la situazione Samet propone a Cihan di tenere una conferenza stampa con Sevilay nel loro albergo. Dopo la conferenza, i due ragazzi si trattengono a cena all’albergo e bevono molto. Rendendosi conto di non potersi rimettere in viaggio in quelle condizioni, decidono di fermarsi in albergo per la notte e dormono nella suite “luna di miele“.

Trame serali La notte nel cuore

Mentre Cihan e Samet non smettono di chiedersi chi possa essere l’uomo potente che manovra Nuh e Melek, Sumru viene ospitata con sua madre a casa di Zehra. Quando Cihan si reca lì per portare le due donne a casa di Yaprakli, Sumru si rifiuta di andarsene.

Nihayet fa fatica ad accettare il fatto che Sumru abbia completamente tagliato i ponti con la famiglia Sansalan. L’unica a sostenerla è Enise.

Quando Sumru scopre che Harika sta tornando, si apposta lungo la strada decisa a intercettarla. Purtroppo per lei però, la giovane – proprio come Esat – non vuole più avere a che fare con lei.