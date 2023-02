Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 16 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore potrebbe esserci qualche piccolo battibecco nel weekend e anche una certa lontananza dal partner. Sul lavoro sarebbe meglio andare avanti e superare tutte le difficoltà. Saprete resistere nel mare in tempesta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Chi è in una relazione stabile potrebbe riscontrare qualche problema. Sul lavoro cercate di tenere a bada in nervosismo che è tanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In amore la giornata permette di fare chiarezza. Sul lavoro meglio curare i dettagli perché a volte siete un po’ troppo frettolosi nelle cose che fate. Rischiate di commettere errori gravi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il fine settimana sarà un po’ pesante ma dovete tirare fuori tutta la forza che avete dentro. Sul lavoro stanno per arrivare nuovi progetti. Fatevi trovare pronti e non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore potrebbero esserci problemi e anche un po’ di pigrizia ma niente paura, tutto risolvibile. Sul lavoro siete abbastanza agitati e potrebbero arrivare nuove sfide.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In amore i prossimi giorni saranno molto interessanti quindi cercate di dare il massimo. Sul lavoro arriva un periodo molto importante a bisogna stare attenti a questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La luna è dalla vostra parte quindi l’amore procede nel migliore dei modi. Sul lavoro non è tutto chiaro ma non è colpa vostra. Dovete imparare a giocare di squadra e accettare anche l’errore altrui.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore sarebbe meglio evitare polemiche perché potrebbero esserci discussioni con il partner. Sul lavoro tutto procede per il meglio e il futuro sarà roseo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa giornata è un po’ particolare per l’amore. Se siete single dovreste buttarvi per cercare qualcuno. Sul lavoro è un momento importante e di forza. Sfruttatelo a pieno perché potrebbe svanire presto e poi rimarrete con il rimpianto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’amore procede nel migliore dei modi e tra giovedì e venerdì avrete anche la luna nel segno. Sul lavoro prendete l’iniziativa. Non potete aspettare che siano sempre gli altri a spianarvi la strada. Dovete essere più intraprendenti e vedrete che tutto si aggiusta, anche se avete vissuto qualche momento no.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore c’è bisogno di prudenza, soprattutto con i segni del leone e del toro. Sul lavoro le opportunità non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo periodo non è bellissimo ma avete la fortuna di avere un grande amore nella vostra vita. E se siete single, incontrerete belle persone. Sul lavoro attenzione al pomeriggio dove la stanchezza arretrata si farà sentire.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.