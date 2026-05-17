Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 16 maggio 2026

Su Rai1 il programma TV dal titolo Bar Centrale ha ottenuto un ascolto medio di 1.397.000 spettatori (11%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla televisione, ben 852.000 spettatori (7.2%), a seguire, A Sua Immagine ha ottenuto un dato Auditel pari a 768.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 799.000 spettatori (7.8%) nella seconda parte.

Dopo il TG1 (886.000 – 8.8%), il programma condotto Nunzia De Girolamo intitolato Ciao Maschio ha totalizzato un ascolto pari a 967.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 1.262.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte.

Su Canale5 la striscia dedicata al Grande Fratello Vip a interessato un pubblico formato da 1.954.000 spettatori (14.1%), mentre la soap Beautiful ha conquistato un pubblico di 2.265.000 spettatori (17.7%), Forbidden Fruit 2.359.000 spettatori (19.6%) e La Forza di una Donna 2.469.000 spettatori (21.3%). A seguire Verissimo condotto da Silvio Toffanin, è la scelta di 1.872.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 1.642.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.580.000 e il 15.9%).

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.409.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità ha fatto registrare un dato Auditel di 3.542.000 spettatori pari al 24.8%.

Su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.519.000 spettatori (14.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha coinvolto un pubblico di ben 2.017.000 spettatori (15.3%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: La Ruota della Fortuna

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.287.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna arriva a ottenere dato d’ascolto pari a 4.290.000 spettatori e il 24%.

Il programma Affari tuoi nella giornata di ieri, sabato 16 maggio 2026, non è andato in onda per dare spazio alla diretta da Vienna per la finale dell’Eurovision Song Contest dove per l’Italia ha partecipato Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì aggiudicandosi un quinto posto in classifica.