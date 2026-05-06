Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 6 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 6 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro è il momento di una fase di riflessione: non prendete decisioni affrettate se i conti non tornano. Per quanto riguarda l’amore, cercate di essere meno impulsivi; una parola di troppo potrebbe innescare una discussione inutile con il partner. La salute torna a essere una priorità dopo un periodo in cui avete preteso troppo dal vostro corpo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo periodo l’amore vive una luce speciale. Se siete in coppia, è il momento ideale per progettare qualcosa di importante a lungo termine. Sul lavoro, la determinazione che vi contraddistingue vi permetterà di superare un ostacolo. La salute è in netto miglioramento, ma non eccedete a tavola!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il lavoro richiede tutta la vostra concentrazione: in arrivo nuove proposte oppure cambiamenti ma non dimenticate che avete tutte le carte in regola per primeggiare. L’amore passa temporaneamente in secondo piano per stanchezza mentale. Salute: cercate di riposare di più e di non trascurare quei piccoli fastidi stagionali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È un periodo fertile per i nuovi incontri e per riscoprire la complicità nel rapporto di coppia. Sul lavoro potreste ricevere una conferma che attendevate da tempo, portando una ventata di ottimismo nelle vostre tasche. La salute risente positivamente di questo stato d’animo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La grinta non vi manca, in particolare se siete chiamati a difendere la vostra posizione sul lavoro. In amore, c’è una tensione latente che va affrontata con estrema diplomazia; evitate i bracci di ferro se volete mantenere l’armonia. La forma fisica è buona, ma la gestione dello stress diventa fondamentale!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sul lavoro stavo seminando bene e molto presto arrivano i risultati. In amore, è necessario che mettiate da parte la logica per dare più spazio alle emozioni. La salute richiede un occhio di riguardo!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’equilibrio nei rapporti interpersonali è al centro della vostra attenzione. Se ultimamente avete avuto delle incomprensioni è arrivato il momento di chiarimenti. Sul lavoro, è un momento di attesa costruttiva: in attesa di nuovi accordi. La salute è discreta, ma cercate di dedicarvi anche all’attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete pronti a vivere emozioni intense, lasciandovi alle spalle dubbi. Nel lavoro, la vostra intuizione vi suggerisce di cambiare rotta oppure di investire in un nuovo progetto: seguite l’istinto. La salute è solida, ma ricordate che anche la mente ha bisogno di svago!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nel lavoro potreste sentirvi limitati dalla routine: cercate nuovi stimoli o proponete idee originali. L’amore richiede chiarezza; se state vivendo due storie o siete indecisi, la sincerità verso voi stessi sarà l’unica via per ritrovare la serenità interiore. Salute: cresce il desiderio di avventura e di novità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La carriera è sotto una protezione astrale importante. Sul lavoro siete in una fase di grande impegno e costanza che vi permetterà di farvi notare, In amore, cercate di non essere troppo distaccati: chi vi sta accanto ha bisogno di conferme concrete e di tempo condiviso. Non trascurate la salute: il troppo impegno può portare a una stanchezza cronica!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete in una fase di grande creatività sul lavoro dove riuscirete a trovare soluzioni originali. L’amore vive un momento di trasformazione: potreste sentire il bisogno di maggiore libertà e di cambiare alcune dinamiche di coppia che vi stanno strette. La salute è in fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore torna a bussare alla vostra porta. Per chi è single, le occasioni di incontro sono molto favorite. Sul lavoro, evitate di farvi carico dei problemi altrui: concentratevi sulle vostre mansioni per non disperdere energie preziose. La forma fisica è influenzata dall’umore; circondatevi di persone positive!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.