Le Iene, ecco la puntata in streaming di martedì 3 dicembre 2019 condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Tantissimi i servizi e le inchieste al centro della puntata. Si comincia con il servizio dedicato a Giuseppe Conte interrogato sul contratto sospetto presso l’Università di Caserta: il premier ha detto la sua ai microfoni delle Iene.

Spazio poi al “Cattivissimo Nek” che fa un terribile scherzo ai suoi fan, la storia di Luca e Roberta fratelli ritrovati dopo 50 anni e al servizio in cui si parla di depressione e abuso di psicofarmaci. Imperdibile poi l’intervista singolo a Marracash che si racconta a cuore aperto: da quando lo chiamavano marocchino al grande successo come il King of the rap fino all’amore per Elodie. Infine il servizio sulla ittiosi, la malattia rara delle pelle che colpisce i “bambini arcobaleno”.