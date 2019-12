A Pomeriggio 5 quest’oggi, 6 dicembre 2019, Barbara d’Urso si è occupata di cronaca e di diete. La conduttrice, come ogni venerdì, ha lanciato alcune succulente anticipazioni per Domenica Live e Live Non è la d’Urso in onda lunedì sera. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale.