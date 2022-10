Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 31 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi la prudenza deve essere compagna fedele. Con Giove favorevole da molti mesi è probabile che tu abbia ricevuto un nuovo incarico oppure sia in procinto di fare una scelta importante. Oggi e domani facile che ci sia un piccolo alterco o magari una piccola delusione. C’è anche chi non ti riconosce meriti, mette in discussione quello che hai fatto di recente, non preoccuparti, vai avanti per la tua strada, la determinazione vince sempre!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ognuno ha la propria vita, penso ai separati che dovranno confrontarsi con un ex e non facilmente troveranno un accordo. Ma penso anche a quelli che amano molto una persona e si sentono fisicamente o psicologicamente lontani.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La cosa buona è che nel corso di questa giornata non ci sarà più la Luna opposta, quindi abbiamo un miglioramento, almeno a livello planetario. Devi ascoltare bene quello che le persone hanno da dirti. Un difetto dei nati Gemelli è quello di ascoltare parzialmente i pareri degli altri e di conoscere molta gente ma solo a livello superficiale, di avere insomma più conoscenze che amicizie profonde.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se c’è una cosa che detesti è essere giudicato da persone che non hanno il titolo per farlo. Puoi impegnarti molto in un progetto, hai già dato tanto. E non capisci perché i tuoi sforzi siano stati, almeno fino ad oggi, quasi invisibili. Ben venga quest’ultima parte di ottobre che sarà più coinvolgente. Ma ci vuole un po’ di tolleranza e di coraggio per affrontare momenti che sembrano essere ostili.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se lavori a stretto contatto con un socio o un collega possono nascere perplessità, ancora di più se devi stare ad ascoltare una persona che tenta di insegnarti qualcosa, la tua pazienza non è infinita! E ci sarà anche qualcuno che potrebbe infastidirti, a maggior ragione se ritieni che si sia preso una cotta per te, non ricambiata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Mi piace questa Luna in trigono in aspetto buono, è molto diversa questa fine del mese rispetto agli inizi ottobre. Infatti ora abbiamo un cielo più vivace e una situazione di maggiore tranquillità. Se a inizio ottobre c’è stata una crisi adesso si può risolvere, l’amore in questi giorni si risveglia e se devi parlare con una persona che ti interessa sappi che proprio sabato e domenica saranno giornate interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Una pausa di riflessione può essere necessaria oggi e domani visto che la Luna è contraria, meglio cercare di capire bene cosa si pensa di un rapporto e se ci si crede ancora. Un dubbio che per qualcuno è già presente addirittura dal mese di maggio 2022. Alcuni Bilancia sono troppo impegnati a mantenere le apparenze per pensare a cosa sta accadendo all’interno di una relazione. Se una storia è finita sarà possibile trovare immediatamente un’altra emozione positiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per migliorare le cose ci vuole la tua buona volontà, le stelle non portano a domicilio un sentimento, ma quando abbiamo stelle favorevoli ci sono più possibilità di fare incontri importanti. Bene allargare il giro delle conoscenze se il cuore è solo da tempo, attenzione però a non vivere relazioni a senso unico. Ad esempio innamorandoti di una persona che non ricambia i tuoi sentimenti, prudenza con Leone e Toro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Guardo al mese di novembre con fiducia, perché arriverà presto il giorno in cui Venere sarà nel tuo segno zodiacale. In attesa di questo passaggio puoi iniziare a fare i buoni progetti per il futuro. Più volte ho ricordato che le ultime settimane hanno provocato qualche ritardo, oppure un problema fisico che non ti ha permesso di completare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna nel segno zodiacale invita a non disperdere le energie, cerca però ogni tanto di riposare, hai lavorato sodo nelle ultime due settimane o gli impegni sono stati molto stressanti. Tutto questo porterà a un grande vantaggio e a un’ulteriore vittoria nella primavera del prossimo anno, devi concederti anche uno stop, una tregua.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il desiderio di rivoluzionare la tua vita è presente già dall’estate di quest’anno. Non sempre si può fare ciò che si desidera, a volte bisogna scendere a patti con la realtà. Con questo cielo le coppie formate da tempo, che non vanno d’accordo, dovranno al più presto cercare un compromesso. Fino alla metà di novembre tutto sarà in discussione, abbiamo visto che è da settembre che stai vivendo una fase di grande stanchezza, quindi non hai più la pazienza di attendere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il transito del Sole da qualche giorno favorevole aiuta, Venere è in transito positivo. Un progetto si rivela più facile da gestire e se è stato interrotto un programma o qualcosa non è andato bene si può puntare su un novembre migliore. Ecco perché c’è da parte tua una maggiore comprensione nei confronti delle persone che ti stanno attorno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.