Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 17 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 17 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete una grande energia da investire sul lavoro. In questa fase, la vostra determinazione vi permette di superare ostacoli che sembravano insormontabili. Per quanto riguarda l’amore, chi ha vissuto tensioni può finalmente sperare in un chiarimento. La salute trae beneficio da questa vitalità, a patto di non eccedere con gli sforzi fisici.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro richiede massima prudenza, specialmente se ci sono contratti in sospeso o questioni economiche da risolvere. In amore, è il momento di mettere da parte l’orgoglio e ascoltare di più le esigenze di chi vi sta accanto. Salute: potreste avvertire un po’ di stanchezza accumulata: riposare di più aiuterà a recuperare lucidità

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La sfera sentimentale brilla e per chi è singolo si profilano nuovi incontri stimolanti. Se siete in cerca di emozioni forti, aprite il vostro cuore senza paure Nel lavoro, le vostre idee originali iniziano a dare i primi frutti; continuate a proporvi con fiducia perché i vostri meriti verranno riconosciuti a breve. La salute è in netto miglioramento, regalandovi una sensazione di leggerezza mentale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La gestione dello stress diventa fondamentale in questo periodo. Sul lavoro potreste sentirvi sotto pressione per via di scadenze imminenti. In amore, avvertite il bisogno di stabilità e conferme: parlate apertamente con il partner per dissipare ogni dubbio residuo. La salute richiede attenzione alla dieta e alla regolarità del sonno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il carisma che sprigionate è la vostra arma vincente in ogni ambito. Sul lavoro, avete la possibilità di guidare un team o di ottenere un incarico di prestigio. L’amore vive una fase di grande passione, ma evitate di essere troppo dominanti se volete mantenere l’armonia di coppia. Non trascurate la salute: scaricare la tensione con un po’ di movimento vi farà bene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel lavoro, state pianificando mosse a lungo termine che richiedono precisione e pazienza. La salute è buona, ma la mente è un po’ troppo affollata di pensieri; dedicate del tempo alla meditazione o a un hobby rilassante. In amore, la sincerità sarà la chiave per risolvere una piccola incomprensione nata di recente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le stelle favoriscono la socialità e il benessere interiore. Sentite una nuova armonia con il vostro corpo. Sul lavoro le collaborazioni sono favorite e potreste ricevere una proposta interessante da un vecchio conoscente. Il cuore batte forte: per chi è single, si prospettano nuovi incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore, state vivendo una fase di profonda introspezione che vi porterà a fare scelte importanti per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di agire con astuzia e non rivelare troppo presto i vostri piani ai concorrenti. La salute è in ripresa!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di avventura e novità vi spinge a cercare stimoli diversi nel lavoro. Siete pronti per un cambiamento, forse anche di città o di ruolo. La vitalità è ai massimi livelli, rendendovi instancabili. Anche in amore cercate dinamismo: i rapporti piatti potrebbero annoiarvi, quindi cercate di coinvolgere il partner in attività fuori dal comune!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra solidità è un punto di riferimento per chi vi circonda, specialmente sul lavoro dove la vostra esperienza è richiesta a gran voce. Nonostante il carico di responsabilità, riuscite a mantenere una buona forma fisica grazie alla disciplina. In amore potreste apparire un po’ distaccati o troppo concentrati sui doveri: ricordatevi di dedicare spazio anche alle coccole e alla tenerezza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è il vostro motore principale e vi permette di trovare soluzioni geniali a problemi lavorativi complessi. In amore, è un periodo di grandi riflessioni; sentite il bisogno di indipendenza, ma cercate di non ferire chi vi ama con silenzi troppo prolungati. Salute: potreste sentirvi un po’ nervosi: staccate la spina e cercate il contatto con la natura

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’intuito vi guida verso scelte lavorative azzeccate, fidatevi delle vostre sensazioni più profonde. La salute risente positivamente di un atteggiamento più ottimista verso la vita. In amore, la dolcezza che mettete nei rapporti viene ricambiata con calore: è un momento ideale per fare progetti di convivenza o per allargare la famiglia.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.