Forbidden fruit, anticipazioni turche: Halit si vendica, Yildiz distrutta

I fans del serial drammatico turco Forbidden fruit lo sanno ormai fin troppo bene: mai sottovalutare una minaccia di Halit Argun. L’uomo, dopo aver giurato di vendicarsi di Yildiz, porterà a termine i suoi piani e distruggerà la ex. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, trame turche: Halit inganna tutti

Dopo aver ascoltato la conversazione tra Yildiz ed Ender, Halit non sarà più disposto a risposare la Yilmaz. L’uomo infatti scoprirà che quelle nozze saranno per lei solo un ripiego, consigliato peraltro da sua madre Asuman, e che in realtà la donna che starà per sposare ama il nuovo CEO della Holding, Kerim.

Nonostante ciò, deciderà di portare avanti i preparativi per il matrimonio come se niente fosse accaduto, e in seguito sembrerà anche sottostare al ricatto di Şahika, che gli consegnerà delle foto compromettenti che ritrarranno la futura moglie con Kerim, a patto che lui accetti di sposarla.

Ma mentre tutti si chiederanno se sarà lei o Yildiz la futura signora Argun, Halit avrà in mente un piano per ingannare tutti.

In realtà non sposerà nessuna delle due, e a raggiungerlo all’altare sarà invece Ender Celebi!

Argun distrugge Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

Halit non solo non sposerà Yildiz, ma si preparerà anche a distruggerla nei prossimi episodi Forbidden fruit. Nelle nostre precedenti anticipazioni vi avevamo svelato che l’uomo deciderà di portare avanti la farsa sulle nozze perché avr in mente un piano ben preciso: portare via alla Yilmaz il piccolo Halitcan.

Per riuscire nel suo intento, l’uomo non esiterà neppure ad allontanare suo figlio Erim, che avrà ascoltato con lui la conversazione tra Yildiz ed Ender e potrebbe lasciarsi sfuggire qualcosa. Tutto andrà secondo i suoi piani, e presto Halit sarà pronto a sferzare il suo colpo contro la donna che avrebbe dovuto diventare (di nuovo) sua moglie.

Grazie ai numerosi scatti che ritrarranno Yildiz con Kerim, Argun riuscirà a ottenere dal giudice un’ingiunzione che gli permetterà di portare con sé alla villa il piccolo Halitcan, in attesa della senteza definitiva. Yilmaz non accetterà facilmente l’idea di non poter più vedere il figlio, e cercherà di intrufolarsi nella villa. Questo darà a Halit l’ennesima arma contro di lei: l’uomo non esiterà a chiamare la polizia, che condurrà Yilmaz alla centrale. I problemi per lei sembreranno così aumentare a dismisura, ma anche per Ender le cose non si metteranno bene. Suo figlio Yigit tornerà dall’America e andrà su tutte le furie quando scoprirà che la madre avrà sposato di nuovo Argun senza neppure avvertirlo. Ma questa è un’altra storia, e ve la racconteremo a breve. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Forbidden fruit.