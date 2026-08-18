Un nuovo temporale sta per abbattersi nel serial drammatico turco Forbidden fruit, e a farne le spese saranno due protagonisti che sembravano aver trovato da poco la felicità. Non ci sarà neppure il tempo di gioire per il matrimonio tra Yildiz Yilmaz e Çağatay Kuyucu, visto che molto presto i due neo sposi dovranno fare i conti con problemi che rischieranno di dividerli. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: matrimonio lampo per Yildiz e Çağatay?

Dopo i ripetuti tentativi di costruirsi un futuro al fianco fi Halit Argun (e la morte di quest’ultimo), e la disastrosa avventura delle pappe alla mela, Yildiz Yilmaz sembra aver finalmente trovato un po’ di serenità per sé e per il piccolo Halit Can accanto a Çağatay Kuyucu.

Yilmaz e il figlio di Hasan Ali sembrano destinati a un futuro roseo con il matrimonio, e la donna si è ripromessa di lasciarsi il passato alle spalle, promettendo al consorte e al suocero di interrompere ogni rapporto con Sahika ed Ender. Queste ultime però, non sono disposte ad assistere alla felicità di Yilmaz restandone completamente fuori, ed escogitano un piano per porre fine al suo matrimonio.

Feride si trasferisce dal figlio (e litiga con Yildiz): news Forbidden fruit

Per mettere in atto il loro piano, Sahika ed Ender decidono di ricorrere alla complicità (involonmtaria) di Feride Taskin. Le due riescono a convincere la madre di Çağatay a trasferirsi a casa del figlio e della nuora, sapendo bene che la convivenza creerà molti dissapori.

Le loro previsioni si rivelano azzerccatissime, e Feride non tarda a scontrarsi con Yildiz. Oltre a rispondere agli attacchi della suocera, Yilmaz si trova a dover prendere spesso anche le difese di sua madre Asuman (che non va d’accordo con la nuova arrivata), mentre Çağatay sembra allontanarsi sempre di più da lei. La situazione si fa molto tesa, tanto che Yildiz cerca di escogitare un modo per riavvicinare a sé il marito.

Yildiz ingaggia uno spasimante nelle prossime puntate Forbidden fruit

Yildiz è convinta che suscitare la gelosia di Çağatay sia il modo migliore per riavvicinarlo, e per questo motivo decide di assumere un attore che si finga un cliente della lavanderia interessato a lei. Il suo piano potrebbe anche funzionare, se solo Çağatay non si accorgesse della macchinazione fatta dalla moglie.

Una volta resosi conto che lo spasimante di Yildiz altro non è che un attore pagato per interpretare quel ruolo, Çağatay si sente preso in giro per l’ennesima volta. Tra i neo sposi la tensione si fa altissima, ma fortunatamente Yildiz riesce a farsi perdonare.

Attenzione però, perché un altro imminente “disastro” che combina potrebbe segnare la fine definitiva del loro matrimonio. Continuate a seguirci per scoprire con noi cos’altro combinerà Yildiz e quale sarà il suo errore fatale che potrebbe davvero scrivere la parola “fine” alla sua unione con Çağatay.