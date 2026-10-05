Si è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 5 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 7a puntata di lunedì 5 ottobre

La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 5 ottobre 2026 inizia la discesa dalla scale di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo aver salutato il pubblico in studio, presenta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarell per poi collegarsi con i concorrenti nella casa. Si parte dalla festa di compleanno di Giacomo che ha spaccato la casa tra gli invitati e gli esclusi. In particolare Valeria Marini è rimasta molto delusa dall’esclusione al punto da minacciare di voler abbandonare la casa. Poi è la volta dello scontro tra Carmen di Pietro e Marina La Rosa per una nomination. Le due si sono confrontate e alla fine hanno siglato un accordo di pace.

Spazio poi a Piera e all’atteso confronto – faccia a faccia con il fidanzato Gian Marco. Un ingresso che ha confermato nuovamente la maturità e l’eleganza del fidanzato di Piera che protagonista di un confronto da cui ne è uscito indiscusso vincitore. Sul finale poi la decisione di Piera messa alle strette dal fidanzato Gian Marco a cui comunica la fine della loro storia. Si prosegue con una bellissima sorpresa da parte di Michelle Hunziker a Jonathan e l’ultimo scontro-confronto tra Guendalina e Moreno.

Chi è uscito ieri sera 5 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Federica, Marina La Rosa, Guendalina e Federica. Alla fine il concorrente meno votato dal pubblico, il secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione, è Moreno Morello.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 5 ottobre

Durante la settima del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto nel segreto del confessionale o palesemente.

Questa sera nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono: Guendalina, Federica, Jonathan a cui si aggiungono Danto e Moreno. Chi vuoi salvare tra Federica, Guendalina, Andreas, Alex Belli, Danto e Moreno? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il secondo eliminato dalla casa.