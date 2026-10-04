Carolyn Smith si racconta a “Da noi… a ruota libera”, ospite di Francesca Fialdini su Rai 1. La presidente della giuria di “Ballando con le Stelle” è tornata a parlare del proprio percorso personale e del modo in cui, da anni, sceglie di affrontarlo pubblicamente.
Smith ha spiegato di non amare il modo in cui spesso viene raccontata la malattia, sottolineando quanto per lei sia importante trasmettere un messaggio capace di lasciare spazio anche alla speranza e alla possibilità di reagire.
«Non è una cosa semplice. Devi avere anche coraggio di aprirti e il metodo giusto di comunicarlo. Non mi piace come ne parlano i giornali».
Carolyn Smith: «Dobbiamo dare la parte più positiva»
Nel corso dell’intervista, Carolyn Smith ha ribadito un principio che accompagna da tempo il suo racconto pubblico.
«Ho sempre detto che dobbiamo dare la parte più positiva di una cosa di certo non positiva, ma che dobbiamo affrontare».
La presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha spiegato anche perché ritiene importante prestare attenzione alle parole utilizzate quando si parla di salute.
Secondo Smith, raccontare esclusivamente gli aspetti più difficili può avere l’effetto opposto a quello desiderato.
«A volte, quando racconto troppo dolore, la gente fa 10 passi indietro e non fa i controlli dovuti».
Carolyn Smith: «Se cadi per terra, devi rialzarti»
Carolyn Smith ha quindi raccontato quello che considera il proprio approccio alla vita.
«Se cadi per terra, devi rialzarti e trovare una soluzione per vivere nel miglior modo possibile, anche se significa imparare a cambiare modo di vivere».
Un pensiero che accompagna il suo percorso ormai da 11 anni e che la ballerina e coreografa continua a condividere anche con il pubblico.
«Dobbiamo essere positivi e fare la nostra parte».
Un messaggio che non vuole sminuire le difficoltà, ma mettere al centro la capacità di adattarsi e affrontare giorno dopo giorno ciò che accade.
Carolyn Smith e Ballando con le Stelle
Durante l’intervista c’è stato spazio anche per parlare di Ballando con le Stelle e del ruolo che Carolyn Smith ricopre da anni nella giuria del programma di Rai 1.
Alla domanda su cosa faccia più fatica ad accettare da parte dei concorrenti, Smith ha risposto senza esitazioni:
«Non sopporto quando qualcuno contesta tecnicamente il discorso del ballo».
La presidente della giuria ha poi spiegato:
«È vero che in poco tempo devi diventare ballerino, ma non puoi contestare qualcuno che ha vissuto solo di quello».
Una posizione che riflette il valore che Smith attribuisce alla tecnica e all’esperienza maturata in tanti anni di danza.
Carolyn Smith: «Ballando è diventato una famiglia»
Carolyn Smith ha parlato anche del legame costruito negli anni con il programma condotto da Milly Carlucci.
«Far parte di questa famiglia è una cosa che non avevo mai pensato di fare».
Quando è arrivata a Ballando con le Stelle, Smith aveva già una lunga carriera nel mondo della danza e non immaginava che la televisione sarebbe diventata una parte così importante del proprio percorso.
«Avevo già il mio lavoro, ma in questo programma abbiamo portato tanti insegnamenti della danza e tante situazioni di vita al pubblico di tutta Italia».
Per Carolyn Smith, quindi, Ballando con le Stelle non è stato soltanto un programma televisivo, ma anche uno spazio attraverso il quale raccontare la danza e, negli anni, numerose storie personali.