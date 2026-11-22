Appuntamento da non perdere lunedì 23 novembre 2026 con la prima puntata della quarta edizione di “XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro”, condotto da Francesco Giorgino. Il programma di approfondimento Rai punta sui giovani, con un’attenzione ai social e all’uso dell’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato in questa intervista il giornalista e conduttore Francesco Giorgino sulle novità presenti quest’anno, sull’importanza del pluralismo e di come sarà il prossimo Festival di Sanremo.

Intervista al giornalista e conduttore Francesco Giorgino

Saranno 26 le nuove puntate di “XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro”, programma della Direzione Approfondimento ideato e condotto da Francesco Giorgino. Si parte lunedì 23 novembre 2026, in seconda serata, alle 23.45 circa su Rai1.

Torna lunedì 23 novembre la quarta edizione di ‘XXI Secolo’. Lei ha dichiarato di voler dare ai telespettatori un approfondimento non urlato ma ragionato, rispettando anche il pluralismo. Come riesce a coniugare tutto?

“Intanto bisogna partire da quelle che sono le caratteristiche individuali. Ho sempre provato a fare un giornalismo pacato, equilibrato, che prova a trovare la sintesi tra le tesi e le antitesi, piuttosto che portare avanti solo o le tesi o le antitesi. C’è poi una riflessione meno personale e più strutturale: questo è un periodo storico particolare, perché viviamo in un contesto che si connota per la presenza di un tasso molto elevato di complessità a livello internazionale, con un intreccio sistematico tra la geopolitica e la geoeconomia. Bisogna aiutare i telespettatori ad orientarsi.

Penso che il compito di un programma di approfondimento del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale e che va in onda su Rai 1 sia anzitutto quello di fornire al pubblico le chiavi interpretative giuste, almeno ci proverò a darle, per sciogliere i nodi della complessità, facendo capire problemi che spesso sono molto più articolati di come si tende a raccontarli. L’obiettivo principale è approfondire, spiegare e illustrare i punti nodali delle varie questioni nel rispetto del pluralismo, perché il pluralismo appartiene al DNA della Rai. Siamo nati per essere plurali nella funzione di informazione, intrattenimento ed educativa che è proprio nella nostra mission aziendale. Viene riconosciuta dalla concessione che riceviamo dallo Stato, ed è doveroso rappresentare tutte le posizioni.

Spesso commettiamo l’errore di far coincidere il pluralismo solo con quello politico, che è fondamentale e importantissimo, ma esiste anche un pluralismo culturale, sociale, valoriale e territoriale, che è uno dei punti di forza della Rai. Voglio ispirarmi ai principi fondatori della nostra azienda: è una sfida, ma ci proverò”.

Questo pluralismo sarà anche rispettato dal pubblico: ci sarà una platea di universitari che farà metà delle domande.

“Esatto, c’è anche un pluralismo generazionale da rispettare. Se vogliamo mantenere questa parola come fil rouge, allora c’è un pluralismo intergenerazionale e generazionale: le generazioni devono essere tutte rappresentate e messe in dialogo tra loro. Lo faccio attraverso questa scelta che si rinnova per il secondo anno, già sperimentata con successo nella scorsa edizione.

Ho avuto molte occasioni di collaborazione con questi giovani che sono i rappresentanti della Generazione Z. Giovani universitari ai quali ho dato il compito di interloquire, insieme a me, con i diversi ospiti delle tre parti della trasmissione. Nella prima avremo quasi sempre un protagonista della politica, dell’economia, della finanza, degli esteri o della cronaca; nella seconda parte uno o più temi da approfondire attraverso inchieste, ricorso ad esperti, dati e intelligenza artificiale; nella terza l’incontro con un personaggio del mondo della cultura.

Nel fare le domande saranno portatori anche del loro punto di vista sui grandi temi che attraversano il discorso pubblico. Quest’anno daremo ancora più consistenza a questo spazio grazie a un sistema che consente loro di indicare in tempo reale le parole chiave rimaste più impresse dalle interviste o dalle spiegazioni degli esperti in studio. Inquadreranno un QR code all’inizio della puntata e, al mio via, ciascuno dei 21-22 studenti presenti indicherà tre parole a conclusione dello spazio e del tema su cui hanno avuto modo di interagire.

Queste 60-70 parole al massimo verranno composte in tempo reale nei ledwall del programma con delle nuvole, le cosiddette word cloud, che ci permetteranno di capire cosa si portano a casa da quella discussione e quali elementi hanno percepito di più. Poi chiederò un riscontro agli ospiti per vedere se si riconoscono in quelle parole. È anche un modo per garantire l’interattività”.

Voi puntate all’intelligenza artificiale ma con dati verificati dalla redazione. Lei ha spesso parlato anche della difficoltà, al giorno d’oggi, di distinguere i contenuti verosimili da quelli veri.

“Sono ossessionato dal fatto che il verosimile avanzi, prenda posizione e conquisti sempre più spazi nel discorso pubblico e nella raccolta delle informazioni. Per questo avremo un assistente vocale generato dall’intelligenza artificiale che si chiamerà AIDA che è l’acronimo di AI (Artificial Intelligence) e DA (l’inizio della parola dati o in inglese data). Coinvolgerò AIDA ogni volta che sarà necessario che il pubblico acquisisca dei dati, mappe concettuali o sintesi di traiettorie visibili dal punto di vista grafico. Si limiterà al ruolo di assistente vocale del programma e i dati saranno verificati ed elaborati direttamente dalla redazione attingendo prevalentemente da fonti ufficiali”.

Si è deciso anche di portare in TV format che funzionano sui social, come nella pop politics con Karaoke Reporter.

“Fin dall’inizio, con il parlato digitale, a cui quest’anno aggiungeremo il domandato digitale, ovvero il report di ciò che la gente chiede di più alle piattaforme di intelligenze artificiali in termini di domande e prompt. Ho sempre avuto molta attenzione per l’interazione tra il mondo della televisione e dei social, perché penso che nell’ecosistema comunicativo digitale sia giusto procedere in questa direzione.

In questo caso l’ambito su cui sperimentiamo questa interazione è la politica. Dejan Cetnikovic, noto sulle piattaforme social come Karaoke Reporter, porterà uno sguardo impertinente sulla politica italiana. Gli chiediamo di far fare ogni settimana ai politici alcune performance artistiche, che possono andare dal canto alla recitazione fino al doppiaggio.

È un modo per alleggerire partendo però da un presupposto che io considero un punto fermo: la politica è una cosa molto seria. C’è l’esigenza di strappare qualche sorriso ma i contenuti politici verranno affrontati seriamente durante il programma, concedendoci poi questa incursione nel codice dell’ironia”.

In tutto saranno 26 puntate, quindi si arriverà a parlare nella terza parte anche di Sanremo. Lei nel 2002 ha condotto il Dopofestival: cosa si aspetta dalla prossima edizione di Stefano De Martino?

“Sono molto incuriosito da questo cambio di direzione artistica e di conduzione. Come conduttore Stefano De Martino è già molto noto e apprezzato, quindi la curiosità sta più in quello che farà come direttore artistico. Ho letto con favore che anche lui è un cultore della contaminazione, che poi è un tratto distintivo del nostro programma tra passato, presente e futuro. Ha dichiarato di voler utilizzare la sigla di Baudo ma di voler fare un Festival punk. 1977 è l’anno in cui si svilupparono due generi, quello sintetizzato dai Sex Pistols che è appunto il punk, e quello che ha come simbolo di riferimento i Bee Gees.

Mi incuriosisce questa voglia di tenere insieme passato, presente e futuro — come è giusto che accada in Rai, essendo il Festival un prodotto storico del servizio pubblico — e la determinazione a contaminare generi diversi, muovendosi in continuità con i predecessori e soprattutto con Carlo Conti nell’intento di interloquire con il pubblico più giovane.

I direttori artistici che lo hanno preceduto hanno puntato con coraggio a far salire sul palco dell’Ariston nuovi talenti sconosciuti ai più, diventati poi molto amati e apprezzati da tutto il pubblico, perché lì c’è l’intergenerazionalità di Sanremo. Ci sono canzoni di artisti storici, con i capelli bianchi, molto amate dai giovani e brani di giovani artisti apprezzati anche da un pubblico più maturo. E questa è la magia di Sanremo, è un grande contenitore”.

Si è visto anche con il duetto tra Vecchioni e Alfa.

“Infatti, quel brano ‘Sogna, ragazzo, sogna’ potrebbe essere quasi un inno del mio programma”.

Alcune sue colleghe, come Giorgia Cardinaletti, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, sono state co-conduttrici di Sanremo: a lei piacerebbe?

“Io ho già dato. Appartengo ormai a un’azienda, faccio il direttore, non posso più fare queste cose. Ho fatto il Dopofestival di Sanremo nel 2002 ed è stata un’esperienza molto molto divertente, che mi aprì anche strade inaspettate e inattese: una parte dell’azienda all’epoca voleva che lasciassi l’informazione per passare all’intrattenimento di prima serata, ma ho mantenuto fede al mio impegno con il pubblico, quello di fare il giornalista. Tra l’altro Stefano De Martino ha detto che non vuole co-conduttori ma solo ospiti, quindi quest’anno non si porrà. Solo ospiti”.

C’è un ospite, italiano o internazionale, che vorrebbe intervistare a XXI Secolo e che non è ancora riuscito a portare in trasmissione?

“Sono tanti quelli che non sono ancora riuscito a portare in trasmissione. Ho un grande desiderio: spero di riuscire a intervistare il Papa, perché è una figura che mi interessa molto far conoscere al grande pubblico anche attraverso il suo percorso evolutivo. È sicuramente una figura di riferimento della teologia, ma anche una persona che dal punto di vista umano ha tanto da raccontare, quindi mi piacerebbe se un giorno la Santa Sede accettasse un’intervista. Per il momento non ha rilasciato interviste one-to-one con nessuno: penso che resterà un sogno nel cassetto”.

Il 19 novembre è venuto a mancare Corrado Augias: qual è il suo ricordo di lui?

“Corrado Augias è stato un grande uomo di cultura e un uomo del servizio pubblico. Spesso avevamo idee non proprio collimanti, ma ho sempre apprezzato la sua onestà intellettuale e la capacità di divulgare a un pubblico eterogeneo questioni molto complesse, difficili da portare nella sfera pubblica mediata. Un gran signore, da un punto di vista personale, quindi mi è molto dispiaciuto. È stato importante che la Rai lo abbia ricordato come meritava, insieme a Piero Vigorelli, un altro giornalista che in azienda ha ricoperto anche incarichi apicali”.

Di cosa si parlerà nella puntata di lunedì 23 novembre?

“Posso anticipare che molto spazio di questa prima puntata della quarta edizione sarà dedicato al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Farò all’inizio un omaggio alle donne: proverò, con i miei limiti, a celebrarne e rappresentarne la centralità nell’umanità”.