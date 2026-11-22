Dalla campagna modenese al successo globale: arriva su Rai 1 dal 22 novembre e prossimamente su Disney+ “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, la serie presentata alla Festa del Cinema di Roma che racconta la storia della celebre dinastia dagli anni Quaranta fino ai Mondiali del 1970. Al centro della trama c’è Olga Cuoghi Panini, interpretata da Serena Rossi, una madre visionaria che spinge il marito e gli otto figli a scommettere su un’edicola e sulle iconiche figurine, diventate un fenomeno democratico e planetario. La regista Letizia Lamartire e la stessa Serena Rossi descrivono Olga come il simbolo delle donne che, in un’epoca patriarcale e segnata dalla guerra, hanno ricostruito il Paese con forza, concretezza e grande umanità.

“La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, intervista esclusiva agli attori Federico Cesari, Benedetta Cimatti e Simone Liberati

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Federico Cesari, Benedetta Cimatti e Simone Liberati. Federico Cesari ha evidenziato quanto lo abbia colpito la caparbietà del suo personaggio nel dare forma ai propri progetti: “A me ha colpito molto la capacità inventiva, la forza di concretizzare i sogni e di portare le cose fino in fondo. Immaginare un obiettivo e vederlo prendere forma è qualcosa che ammiro profondamente, perché richiede una grandissima caparbietà. Essere un sognatore ma riuscire a essere al contempo concreti è una qualità che mi ha davvero affascinato”. Riflettendo sul concetto di sacrificio e sul mondo giovanile attuale, l’attore ha aggiunto: “Io penso che i giovani non è che non abbiano voglia di sacrificarsi, è che rifiutano di farlo per un futuro che altri hanno costruito per loro. Dobbiamo essere noi gli unici artefici del nostro destino e avere il modo di modellarlo in prima persona”.

Per Benedetta Cimatti, il lavoro sul set ha rappresentato un’occasione di arricchimento personale sul piano umano e caratteriale: “Mi ha colpito moltissimo la sua calma, la pazienza di saper stare sempre dentro le situazioni, di placare gli animi e di sostenere continuamente gli altri. Da questo punto di vista, interpretarlo mi ha lasciato una lezione preziosa”. L’attrice ha poi espresso grande fiducia verso il domani: “Io parlo spesso con giovanissimi che non sono affatto disillusi, che nutrono tantissimi sogni e immense ambizioni nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo. Scelgo sempre di vedere una grande speranza nelle nuove generazioni”.

Simone Liberati si è soffermato invece sull’energia vitale del suo personaggio e sull’importanza delle battaglie sociali portate avanti dai ragazzi di oggi: “Sono sempre rimasto affascinato dalla voglia di vivere di questo personaggio, dal suo attaccamento alla vita che parte dalle cose più semplici: le tavolate condivise, il piacere autentico dello stare insieme. Ogni volta che uscivo dal set per me era difficile distaccarmi da quell’allegria”. Sul dibattito legato all’impegno giovanile ha infine concluso: “Si dice fin troppo spesso che i giovani non abbiano voglia di fare, ma non è vero. In realtà esistono generazioni meravigliose che ci hanno riscattati tutti dal torpore. Se pensiamo a chi è sceso in piazza per la Palestina o a chi manifesta oggi, beh, a questi ragazzi dobbiamo davvero moltissimo”.