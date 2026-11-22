Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 21 novembre 2026
Sfida accesa tra Rai1 e Canale5, con risultati interessanti soprattutto per i programmi di intrattenimento. Se nel pomeriggio è Canale5 a conquistare gli ascolti più alti in termini di share, nella fascia preserale e nell’access prime time Rai1 riesce a imporsi con L’Eredità e Affari Tuoi. Vediamo tutti i dati Auditel.
Dati di share dei programmi del pomeriggio
Su Rai1, Bar Centrale interessa 1.297.000 spettatori con l’11.3% di share, mentre Passaggio a Nord Ovest si ferma a 792.000 spettatori (7.7%). A Sua Immagine raccoglie 662.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 739.000 (7.9%) nella seconda. Dopo il TG1, seguito da 911.000 spettatori (9.9%), Ciao Maschio ottiene 1.238.000 spettatori (11.9%) nella prima parte, salendo a 1.615.000 (14.2%) nella seconda.
Su Canale5, Grande Fratello Vip registra 2.006.000 spettatori (15.2%), seguito da Beautiful con 2.010.000 (16.7%). Bene anche Tutto per la mia Famiglia, che raggiunge 1.943.000 spettatori (18.5%), e Forbidden Fruit con 1.990.000 (19.8%). Ottimo risultato per Verissimo: 1.968.000 spettatori e il 20.7% nella prima parte, mentre Giri di Valzer conquista 1.861.000 spettatori (17.1%). I saluti chiudono al 15.5% con 1.768.000 spettatori.
Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera
Nel preserale L’Eredità – La Sfida dei 7 segna 2.729.000 spettatori (20.8%), mentre L’Eredità sale a 3.778.000 (24.8%). Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ottiene 1.670.000 spettatori (14%) e Caduta Libera arriva a 2.347.000 (16.4%).
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi su Raiuno e La Ruota della Fortuna su Canale 5
Nell’access prime time, infine, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino vince la sfida degli ascolti con 4.059.000 spettatori e il 23.7% di share. Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna condotta da da Gerry Scotti e Samira Lui registra un dato di 3.057.000 spettatori (18.1%), mentre La Ruota della Fortuna raggiunge 3.531.000 spettatori e il 20.6%.