Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 22 al 28 novembre 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 22 al 28 novembre 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 22 al 28 novembre 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Ariete: settimana positiva, soprattutto sul fronte sentimentale. Marte continua a regalarvi energia e passione, mentre il lavoro richiede maggiore organizzazione. Potrebbe essere il momento giusto per programmare un viaggio. Attenzione a qualche piccolo disturbo digestivo.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Toro: finalmente si torna a respirare! Dopo settimane complicate, il Sole smette di ostacolarvi e Marte torna favorevole. Migliorano i rapporti familiari e anche in amore si riaccende la passione. Buone notizie anche per la salute.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli: Mercurio sostiene il lavoro e le nuove opportunità professionali, ma in famiglia potrebbe esserci qualche tensione. Cercate di non farvi travolgere dagli impegni e concedetevi un po’ di riposo. Occhio anche alle spese.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Cancro: è arrivato il momento di mettere in pratica i vostri progetti. Le stelle vi invitano a prendere iniziative importanti, soprattutto sul lavoro. Marte vi regala determinazione e coraggio, mentre in amore torna la voglia di lasciarsi andare.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone: il Sole in Sagittario riporta entusiasmo e serenità nella vostra vita. L’amore torna protagonista e non sono esclusi incontri interessanti per i single. Qualche attenzione in più, invece, alle questioni economiche e alle spese impreviste.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine: settimana movimentata, con qualche nervosismo da tenere sotto controllo. Sul lavoro avete tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti, ma evitate di voler fare tutto e subito. In amore Venere vi aiuta a ritrovare equilibrio.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia: l’atmosfera si fa più leggera e cresce la voglia di viaggiare, organizzare incontri e trascorrere del tempo con le persone care. Le stelle favoriscono anche i nuovi contatti professionali. In amore potrebbe riaffacciarsi qualcuno del passato.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione: lasciatevi alle spalle le tensioni delle ultime settimane. Mercurio continua a sostenere idee e progetti, mentre Marte risveglia il desiderio di vivere nuove emozioni. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario: buon compleanno! Con il Sole nel vostro segno inizia una fase ricca di entusiasmo e nuove possibilità. Venere favorisce l’amore e gli incontri, soprattutto per chi è single. Attenzione soltanto a non esagerare con gli impegni e a mantenere la calma.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno: buone prospettive sul fronte economico e professionale. Alcune situazioni rimaste in sospeso potrebbero finalmente sbloccarsi. Marte vi restituisce energia e determinazione, mentre nelle coppie torna una bella complicità.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario: settimana interessante per le amicizie e i sentimenti. La Luna piena potrebbe regalarvi un incontro speciale o far nascere qualcosa di romantico con una persona che conoscete già. Marte vi aiuta a liberarvi dalle tensioni e a seguire il cuore.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci: qualche nuvola sul fronte familiare potrebbe rendervi più nervosi del solito. Sul lavoro, però, Mercurio continua a sostenervi e non mancano occasioni per dimostrare il vostro valore. In amore meglio evitare discussioni inutili e affrontare tutto con maggiore tranquillità.