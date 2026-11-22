Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 22 novembre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 22 novembre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 22 novembre 2026

Sarà un pomeriggio ricco di storie, emozioni e nuovi progetti quello di domenica 22 novembre a Da noi… a Ruota Libera. Alle 17.20, su Rai 1, Francesca Fialdini accoglierà Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, protagonisti del film Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese e nelle sale dal 12 novembre. La pellicola intreccia le vicende di tre coppie che vivono a Milano, apparentemente lontane tra loro, ma accomunate da paure, fragilità e sentimenti rimasti troppo a lungo nascosti. Un evento inatteso sconvolgerà le loro esistenze, costringendole a rimettersi in discussione e a ritrovare il coraggio di cambiare.

In studio anche Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A, oggi protagonista di Ballando con le Stelle, dove si cimenta sulla pista da ballo in coppia con Giada Lini. Spazio poi alla comicità di Barbara Foria, attualmente impegnata a teatro con il suo spettacolo Basta un filo di rossetto.

Completa il parterre Chiara Francini, attrice e scrittrice, protagonista del programma L’Elefante su Rai 3 e da poco in libreria con il suo primo saggio, La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti.

Un appuntamento tra cinema, televisione, teatro e racconti personali, nel segno delle storie di cambiamento che caratterizzano il programma di Francesca Fialdini.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.