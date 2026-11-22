Il cancro è ancora una delle parole che fanno più paura. Una diagnosi può cambiare improvvisamente la vita di una persona e di tutta la sua famiglia, facendo emergere dubbi, incertezze e domande a cui spesso non si sa come rispondere. Ma oggi, rispetto al passato, la ricerca scientifica ha compiuto passi importanti e convivere con la malattia è sempre più possibile. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, lo speciale condotto da Gaetano Pecoraro, in onda domenica 22 novembre in prima serata su Italia 1.

Un appuntamento dedicato a dieci tra i tumori più diffusi in Italia, che affronta il tema della prevenzione, dei segnali da non sottovalutare, delle terapie disponibili e delle nuove prospettive della ricerca. Attraverso le testimonianze di personaggi conosciuti e persone comuni, insieme al contributo di autorevoli specialisti, il programma prova a rispondere a una domanda fondamentale: cosa bisogna fare quando arriva una diagnosi di tumore?

Tra le testimonianze raccolte ci sono quelle di Concita De Gregorio, Monica Leofreddi, Raimondo Todaro, Rosanna Banfi, Bianca Balti, Achille Polonara e molti altri. Spazio anche a un ricordo speciale di Nadia Toffa, attraverso la sua ultima intervista.

Ai microfoni di SuperGuidaTV, Gaetano Pecoraro racconta la genesi del progetto, gli incontri che lo hanno segnato e quanto questo viaggio abbia cambiato il suo modo di guardare alla vita e al proprio mestiere.

Intervista a Gaetano Pecoraro

Gaetano Pecoraro, benvenuto su SuperGuidaTV. Domenica arriva su Italia 1 “Le Iene presentano: La Cura”. Il cancro è ancora una parola che fa molta paura. Perché avete scelto di dedicargli uno speciale in prima serata?

Innanzitutto, ciao a tutti e grazie agli amici di SuperGuidaTV. È vero, il cancro fa ancora paura, ma possiamo dire che oggi un po’ meno. Convivere con questa malattia è sempre più possibile.

Da quando ho iniziato a realizzare i primi servizi su questi temi, ho assistito a un cambiamento importante. Fino a qualche tempo fa parlare di cancro o di tumore era quasi indicibile. Oggi, invece, le persone ne parlano apertamente. Mi capita spesso di andare negli ospedali oncologici e vedere pazienti che fanno la chemioterapia, escono e poi vanno a lavorare. È un segnale molto positivo.

Naturalmente c’è ancora tanta strada da fare, soprattutto per alcune forme tumorali. Dobbiamo ricordare che quando parliamo di cancro non parliamo di un’unica malattia, ma di tante patologie diverse, ognuna con caratteristiche proprie. Tuttavia, la ricerca va avanti e praticamente ogni mese si compie un nuovo passo in avanti.

Per questo uno speciale in prima serata dedicato a questo argomento non deve essere vissuto come qualcosa di negativo o come un appuntamento che porta sfortuna. Sarà una puntata ricca di storie, nella quale racconteremo le cure innovative e, soprattutto, cercheremo di offrire una guida pratica a chi dovesse trovarsi ad affrontare una diagnosi del genere. Daremo consigli concreti, forniti da grandissimi esperti, che abbiamo deciso di condividere con il nostro pubblico. In questo senso, è anche un vero e proprio servizio pubblico.

Nel programma affrontate dieci tra i tumori più diffusi in Italia. Quali sono gli errori e le convinzioni sbagliate più comuni quando ci si trova ad affrontare una diagnosi?

Abbiamo realizzato una sorta di classifica dei dieci tumori più diffusi e, per ciascuno, analizzeremo le caratteristiche, spiegando quali sono oggi le migliori cure disponibili. È un lavoro che riteniamo molto utile, perché conoscere già alcune informazioni può permettere di affrontare il percorso con maggiore consapevolezza.

Una delle cose che mi ha colpito maggiormente riguarda proprio il momento in cui arriva la diagnosi. Abbiamo chiesto a una psico-oncologa dello IEO, uno dei centri più importanti d’Italia, quale sia la prima cosa da fare quando si riceve una notizia del genere. La sua risposta è stata sorprendente: non fare nulla.

Naturalmente viene spontaneo chiedersi come sia possibile non fare niente davanti a una notizia così sconvolgente. La reazione istintiva è quella di andare nel panico, lasciarsi sopraffare dall’ansia e iniziare immediatamente a cercare soluzioni. Ma proprio questo atteggiamento, a volte, può portarci fuori strada.

Un altro errore è quello di chiedere continuamente pareri a tantissimi oncologi. Gli esperti ci hanno spiegato che chiedere due pareri è assolutamente legittimo: permette di confrontarsi e scegliere con maggiore consapevolezza il percorso da intraprendere. Ma fermiamoci a due. Chiederne un terzo, un quarto o un quinto rischia soltanto di generare confusione.

C’è poi un aspetto che ho sentito affrontare molto spesso occupandomi di questi temi: la narrazione del malato oncologico come un guerriero o una guerriera. Personalmente, ho raccolto la sensazione che questa definizione abbia un po’ stancato chi vive la malattia. Sono persone che cercano di vivere, con le proprie fragilità e debolezze, e che si trovano ad affrontare qualcosa che inevitabilmente sconvolge la loro esistenza. Non hanno bisogno di sentirsi sempre degli eroi.

Avete raccolto le testimonianze di personaggi famosi, ma anche di persone comuni. C’è un incontro che ti ha colpito particolarmente?

Sicuramente quello con Bianca Balti. Il suo racconto e il percorso che ha deciso di condividere con noi sono molto forti. È una donna straordinaria e il fatto che ci abbia aperto le porte della sua vita per raccontarsi è qualcosa di importante.

Mi hanno colpito anche alcune riflessioni di Concita De Gregorio sul modo in cui ha affrontato la malattia. Ma c’è una storia che, personalmente, mi ha scosso molto: quella di Angelica, una donna e una mamma che ha ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas, una delle forme tumorali ancora oggi più difficili da trattare.

A un certo punto della sua vita si è trovata davanti a una scelta drammatica. Era al terzo mese di gravidanza e doveva decidere se portare avanti la gravidanza oppure iniziare subito a curarsi. Ha scelto di portare avanti la gravidanza, una decisione che ha inevitabilmente ritardato il suo percorso terapeutico.

La sua storia è molto forte. Oggi si trova negli Stati Uniti e, grazie alla generosità di tante persone, sta riuscendo ad accedere a un farmaco che potrebbe rappresentare una nuova possibilità per i pazienti affetti da questa patologia. Non voglio anticipare troppo, perché racconteremo tutto nel corso della puntata.

Tra le testimonianze c’è anche quella di Bianca Balti. Quanto è importante che personaggi famosi decidano di raccontare pubblicamente la propria esperienza con il tumore?

È importante perché le loro storie ci permettono di riconoscerci nelle esperienze degli altri e di capire che non esiste un solo modo giusto di affrontare la malattia. Faccio un esempio concreto. Concita De Gregorio, nota giornalista, ha avuto a che fare con il tumore in due momenti diversi della sua vita, a distanza di parecchi anni.

La prima volta decise di non raccontare a nessuno quello che stava vivendo. In quel periodo era la prima donna alla direzione di un giornale politico in Italia e aveva paura che quella notizia potesse farla apparire fragile in un ambiente professionale molto competitivo. Scelse quindi di non parlarne, nemmeno con i figli. Quando la malattia si è ripresentata, a distanza di tempo, ha fatto una scelta completamente diversa: ha deciso di condividere quello che stava vivendo con le persone a lei più care. Ci ha spiegato che non aveva rinnegato la prima decisione, semplicemente si trovava in un momento diverso della sua vita e aveva bisogno di affrontare la situazione in un altro modo.

Credo che testimonianze come questa siano fondamentali. Ci fanno capire che non esiste un comportamento giusto o sbagliato in assoluto. Ognuno deve trovare il proprio modo di affrontare un percorso così difficile. E sapere che anche altre persone hanno vissuto esperienze simili può aiutare chi sta attraversando lo stesso momento a sentirsi meno solo.

Una diagnosi di tumore non colpisce soltanto il corpo, ma anche la mente e l’intera famiglia. Perché in Italia si parla ancora troppo poco del supporto psicologico per i pazienti oncologici e per i loro familiari?

Credo che questo dipenda anche dalla crisi che sta attraversando il nostro sistema sanitario. Sappiamo che le risorse sono limitate e che, quando si devono fare delle scelte, spesso si finisce per considerare il supporto psicologico una voce di spesa sulla quale si può risparmiare.

Sulla salute mentale, in generale, siamo ancora indietro. Eppure, soprattutto in oncologia, prendersi cura della mente è fondamentale, in alcuni casi tanto quanto occuparsi della malattia stessa.

Gli esperti ci hanno spiegato quanto sia importante anche il modo in cui si affronta il percorso: sapere a chi comunicare la diagnosi, come farlo e con chi condividere le proprie paure. Uno dei consigli che daremo durante la puntata riguarda proprio questo: quando ricevo una diagnosi, a chi devo dirlo? Devo parlarne con gli amici? Con i colleghi di lavoro? E con i miei figli?

Non esiste una risposta valida per tutti, perché ogni persona e ogni famiglia hanno una storia diversa. La psico-oncologa, per esempio, ci ha spiegato che ai figli bisogna dirlo, anche quando sono molto piccoli, naturalmente utilizzando un linguaggio adeguato alla loro età. I bambini si accorgono comunque di quello che sta accadendo ed è importante accompagnarli nella comprensione della situazione. Anche questo significa prendersi cura di una persona: non soltanto curare il suo corpo, ma aiutarla ad affrontare tutto quello che una diagnosi porta con sé.

Durante lo speciale ricorderete anche Nadia Toffa, attraverso la sua ultima intervista. Che emozione rappresenta per te rivederla in un programma dedicato proprio alla cura dei tumori?

Guarda, proprio qualche giorno fa stavo guardando il girato e sapevo che a un certo punto sarebbe arrivato il momento di rivedere Nadia. È sempre un colpo al cuore. Mi emoziono anche adesso mentre ne parlo. Quando la vedo, la potenza delle cose che dice e soprattutto il modo in cui le dice prendono il sopravvento su tutto. È una presenza che sento ancora molto vicina.

C’è un passaggio che mi colpisce particolarmente. Ricordo quando tornò in studio dopo una lunga convalescenza e, tra le tante cose che disse, ci fu una richiesta molto precisa: non trattatemi sempre come una malata. Aveva bisogno di sentirsi normale, di parlare anche di altro, di continuare a vivere con leggerezza. Chiese a Matteo Viviani e Nicola Savino di continuare a prenderla in giro, proprio come avevano sempre fatto.

È un ricordo che mi emoziona profondamente, ma che allo stesso tempo riesce a strapparmi tanti sorrisi. Rivederla sarà qualcosa di davvero speciale.

Realizzare un programma come questo significa confrontarsi continuamente con il dolore. Da inviato de Le Iene, c’è stato un momento durante il lavoro che ti ha particolarmente segnato?

Ce ne sono stati diversi. Prima di tutto, però, voglio ricordare che questo è un grande lavoro di squadra. Io sono l’inviato, ma dietro c’è il lavoro importantissimo di Riccardo Festinese, Alessandra Frigo e Davide Parenti.

Recentemente sono stato in Svizzera per incontrare un paziente italiano che ormai vive lì. È arrivato quasi alla fine del suo percorso e sa bene qual è la sua situazione. Anche lui sta cercando di accedere a un farmaco molto costoso, una sorta di super-farmaco, che potrebbe rappresentare un’ultima possibilità. Durante questo percorso è incappato in uno dei tanti professionisti che si inseriscono quando si parla di farmaci innovativi, non ancora sperimentati o approvati in Europa. È finito in una brutta storia.

Non voglio anticipare quello che vedrete nel servizio, ma quell’incontro mi ha emozionato e, allo stesso tempo, fatto arrabbiare moltissimo. Io definisco queste persone «ladri di speranza». Pensare che qualcuno, già costretto ad affrontare una situazione così drammatica, possa ritrovarsi anche vittima di chi cerca di approfittare della sua disperazione è qualcosa di terribile.

Da una parte mi ha colpito la lucidità con cui quell’uomo ha deciso di denunciare quello che gli era successo. Dall’altra, mi ha fatto arrabbiare sapere che esistano persone capaci di speculare anche sulla speranza di chi sta lottando per la propria vita. Purtroppo, sono storie che accadono.

Dopo aver realizzato questo programma, è cambiato il tuo modo di guardare alla vita, alla paura e al tempo che passa?

È cambiato parecchio, e in realtà questo cambiamento era iniziato già otto anni fa, quando ho realizzato il mio primo servizio su questi temi. Eravamo all’Istituto Rizzoli e dovevo seguire un intervento alla colonna vertebrale per un tumore. Fu un’operazione durata sette-otto ore, un intervento in cui il paziente si trovava letteralmente tra la vita e la morte. Per fortuna andò tutto bene e la persona si riprese rapidamente. Trascorrere tutte quelle ore in sala operatoria accanto ai medici ha cambiato il mio modo di vedere non soltanto il mondo, ma anche il mio lavoro.

Noi giornalisti, spesso, abbiamo un ego molto grande. Ci accapigliamo, litighiamo e discutiamo come se ogni cosa di cui parliamo potesse cambiare le sorti del mondo o salvare la vita di qualcuno. Poi ti ritrovi a contatto con medici che ogni giorno, concretamente, salvano delle vite. E inevitabilmente inizi a rivedere le tue priorità. Quell’esperienza mi ha cambiato profondamente, anche nel modo di intendere il mio mestiere.