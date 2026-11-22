È stata accolta con grande successo alla 21ª Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle dedicata alle serie tv, “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, la fiction in tre serate prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction e distribuita a livello internazionale da Beta Film. L’attesa opera, diretta da Letizia Lamartire e in onda dal 22 novembre su Rai 1 e Rai Play, ripercorre l’epopea di una delle dinastie imprenditoriali più celebri d’Italia. La trama si sviluppa tra gli anni Quaranta e il 1970, anno dei memorabili Mondiali di calcio in Messico, raccontando il riscatto di una famiglia che si trasferisce dalla campagna modenese in città con pochissime risorse ma con una straordinaria forza d’animo. Al centro delle vicende c’è la figura di Olga, interpretata da Serena Rossi: una madre coraggiosa e visionaria che, guidata dal motto “Andiamo a vedere!”, spinge i propri cari ad aprire un’edicola tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale. Accanto alla protagonista troviamo un ricco cast che comprende, tra gli altri, Simone Liberati, Federico Cesari, Edoardo Pesce e Benedetta Cimatti. Partendo da un’idea semplice quanto rivoluzionaria, i Panini trasformano le figurine in un fenomeno di massa accessibile a tutti, fondando un mito transgenerazionale. Tra sacrifici, fallimenti iniziali e una solida coesione familiare, la serie celebra il lavoro e la determinazione di una nazione che rinasce e guarda al futuro con fiducia.

“La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, intervista esclusiva alla regista Letizia Lamartire e l’attrice Serena Rossi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva la regista Letizia Lamartire e l’attrice Serena Rossi. Affrontare un racconto storico ed epico che attraversa decenni di trasformazioni per l’Italia ha richiesto un lavoro di regia meticoloso, come racconta la stessa Letizia Lamartire: “L’arco temporale che arriva fino agli anni ’70 e ai Mondiali di calcio ha rappresentato una grande sfida tecnica, ma la prova più complessa e affascinante risiedeva nella natura corale della serie. Le scene corali ti riportano in una dimensione che tutti noi riconosciamo. La difficoltà principale era costruire l’identità della famiglia senza mai tralasciare la singolarità dei singoli personaggi. A questo si aggiungevano insidie come il trucco — in primis per Serena — e un importante cambio di cast, sostituendo i bambini con gli attori che accompagnano lo spettatore per tutta la storia. Anche la ricostruzione scenografica ha richiesto un lavoro immenso: la stessa location doveva trasformarsi e adattarsi dal punto di vista logistico ed estetico passando dagli anni ’40, ai ’50, fino agli anni ’60. Da regista, però, è stato un lavoro incredibilmente divertente”.

Al centro della narrazione c’è la figura di Olga, interpretata da una straordinaria Serena Rossi. Una donna visionaria e una madre solida, capace di fare della coesione familiare il motore di un successo straordinario: “Di Olga mi ha colpito il suo cuore grande e il suo modo di essere una mamma estremamente amorevole, pur non essendo magari portata per dimostrazioni affettuose fatte di carezze. Si è ritrovata da sola a crescere otto figli, rimanendo sempre solida e rappresentando un punto di riferimento insostituibile per loro. Non appena i ragazzi sono cresciuti, ha saputo subito lasciare loro lo spazio giusto per esprimere i propri talenti, perché ognuno aveva un mondo dentro di sé. Li ha responsabilizzati fin da subito, facendoli sentire parte di una grande squadra. Questa coesione e questa unione, sia nelle cose belle che nelle difficoltà, sono state la chiave vincente della loro famiglia e, di conseguenza, del gigantesco successo della loro attività imprenditoriale”.

Riflettendo sul parallelismo tra quell’Italia che si rimboccava le maniche dopo la guerra e il presente, l’attrice si sofferma sul vissuto delle nuove generazioni: “Secondo me la disillusione dei giovani oggi non nasce da una scarsa voglia di sacrificarsi, ma piuttosto dalla paura di non essere accolti nel momento in cui un sogno non va come previsto. Come adulta mi metto molto in discussione e spero che le grida disperate che i ragazzi ci stanno lanciando vengano finalmente ascoltate. È giusto e naturale che le nuove generazioni siano migliori di quelle che le hanno precedute; nella nostra storia il messaggio è fortissimo e chiarissimo: i figli devono superare i genitori. È così che accade e dovrebbe essere così anche oggi. Spero davvero che ci sia più ascolto e cura, e se la nostra serie potrà essere uno spunto di dialogo, ne saremo felicissimi”.

Infine, Serena Rossi traccia un parallelo intimo tra il coraggio dei Panini e le scelte cruciali della propria vita artistica: “Aiuto, non credo di aver fatto niente di grandissimo nella mia semplicità! Però tutti ci troviamo davanti a dei bivi. Forse la scelta più coraggiosa è stata trasferirmi, cambiare città, lasciando una certezza per lanciarmi nell’incertezza. L’ho fatto a 23 anni: ho lasciato Napoli, Un posto al sole e la mia famiglia per venire a Roma senza avere nulla davanti a me. I Panini ci insegnano che bisogna avere il coraggio di farlo, e ripensandoci credo proprio che quella sia stata la scelta più coraggiosa della mia vita”.