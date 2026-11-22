Domenica 22 novembre 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 22 novembre 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 22 novembre 2026

Durante la puntata interverranno come ospiti: Lorenzo Jovanotti, tra i cantautori e performer più amati e rappresentativi della musica italiana, in occasione dell’uscita del documentario “LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti”, nelle sale italiane dal 26 novembre come evento speciale di 7 giorni. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm racconta per la prima volta il lato più autentico e intimo dell’artista, ripercorrendone il percorso dagli esordi in radio ai grandi concerti, tra musica, viaggi e incontri.

E ancora: Beppe Grillo; la senatrice a vita Elena Cattaneo, autrice del saggio “Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi”, dedicato al premio Nobel per la medicina e padre delle moderne neuroscienze; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la direttrice di HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea; la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Flavio Caroli, nelle librerie con “Lo spirito dei luoghi – Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura”; Mara Maionchi; Orietta Berti; Ubaldo Pantani.