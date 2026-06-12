Ascolti tv giovedì 11 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026: Messico-Sud Africa” contro “Montmartre“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 11 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Diversi come due gocce d’acqua vs Montmartre. Auditel ieri sera, 11 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Diversi come due gocce d’acqua” contro “Montmartre”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026: Messico-Sud Africa, la partita inaugurale dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 4.758.000 spettatori pari allo 27.1% di share.

Rai 2: La sottile linea della vendetta, la miniserie franco-belga con protagonista Clémentine Célarié ha tenuto col fiato sospeso 555.000 spettatori pari al 3.4%.

Rai 3: Overland, il programma d’avventura condotto da Filippo Tenti e Beppe Tenti ha incuriosito 735.000 spettatori con lo 4.6%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha registrato 1.122.000 spettatori con il 9.7% di share.

Canale 5: Montmartre, la nuova serie tv ambientata nella Parigi della Belle Époque ha appassionato 1.328.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show di Enrico Papi ha raccolto 933.000 spettatori (share 7%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 863.000 spettatori e il 7.1%.

Tv8: Io prima di te, il film del 2016 diretto da Thea Sharrock con protagonisti Emilia Clarke e Sam Claflin ha emozionato 479.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Nove: Sinceramente Persia: l’irresistibile e irriverente one woman show di Valentina Persia ha strappato un sorriso 479.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON VA IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.691.000 spettatori con il 24.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.453.000 spettatori con il 14.7 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.397.000 spettatori con il 17.1 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 1.101.000 spettatori con il 14.4 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26; Vita in Diretta: 1.395.000 spettatori con il 20.9% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:40 e 1.610.000 spettatori con il 23% dalle 17:40 alle 18:07.

CANALE 5