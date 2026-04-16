Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 16 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 16 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sentite crescere dentro di voi una forza vitale che vi spinge a rimettervi in gioco, specialmente per quanto riguarda il benessere fisico. Sul lavoro, la Luna favorevole vi regala intuizioni brillanti che fareste bene a non sottovalutare. In amore, invece, è necessaria una certa cautela: evitate scontri diretti con il partner!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le questioni di cuore occupano il centro della scena. Se vivete una relazione di lunga data, potreste avvertire il bisogno di chiarire delle cose. Sul lavoro, invece, siete in una fase di transizione: non abbiate timore di avanzare richieste o di esplorare nuove collaborazioni, i frutti non tarderanno ad arrivare. La salute è in netto miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sul lavoro avvertite finalmente una ventata di novità che vi permette di guardare al futuro con ottimismo. L’amore vive una fase di riscoperta: chi è solo dovrebbe guardarsi intorno con più fiducia. Per quanto concerne lo stato fisico, le energie non vi mancano, ma dovreste imparare a gestire meglio lo stress mentale!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se ci sono state incomprensioni in amore avrete l’occasione giusta per ricucire lo strappo con dolcezza e sincerità. Sul piano della salute, avvertite la necessità di riposare un po’ di più; non ignorate i segnali di stanchezza che il corpo vi invia. Nel lavoro, muovetevi con estrema prudenza: non è il periodo adatto per i grandi investimenti o cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il vostro carisma è alle stelle e questo si riflette positivamente sulla carriera. Siete i protagonisti della scena e la vostra vitalità è contagiosa, portando benefici anche alla salute generale. In amore, però, cercate di non essere troppo autoritari; il dialogo è la chiave per mantenere l’armonia di coppia. Se siete single, il vostro fascino non passerà inosservato!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel lavoro, siete molto meticolosi e questo vi premierà, portandovi a risolvere un problema tecnico che vi trascinavate da tempo. Per quanto riguarda l’amore è arrivato il momento di mettere da parte la razionalità e lasciarsi guidare un po’ di più dall’istinto. Un pizzico di spontaneità in più gioverà incredibilmente al rapporto con chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il lavoro richiede una scelta coraggiosa: non abbiate paura di mostrare il vostro valore. La salute è in una fase di equilibrio, ma un po’ di attività fisica all’aperto potrebbe aiutarvi a liberare la mente dai pensieri superflui. L’amore scorre sereno, anche se potreste avvertire una leggera nostalgia per il passato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle vi sorridono in amore, regalandovi momenti di intensa passione. Per chi è single è un periodo d’oro per i nuovi incontri. Sul lavoro, la vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo che sembrava insormontabile, attirando l’attenzione dei vostri superiori. Per la salute, prestate attenzione all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sul lavoro sono in arrivo comunicazioni importanti che potrebbero cambiare i vostri piani: siate pronti a cogliere l’attimo. Per quanto riguarda l’amore, c’è un po’ di maretta: cercate di non essere troppo critici verso il partner e provate a vedere le cose dal suo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra dedizione al lavoro sta finalmente per essere ripagata. In amore, c’è bisogno di maggiore presenza e di piccoli gesti quotidiani che confermino il vostro interesse. La salute è buona, ma potreste risentire di un po’ di nervosismo accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore è in fermento e vi regala emozioni forti, a patto che siate disposti a mettervi in discussione. Nel lavoro, la creatività è il vostro asso nella manica: usatela per proporre progetti alternativi per distinguervi dalla massa. Per la salute, sentite il bisogno di disintossicare l’organismo; bere molta acqua e seguire una dieta equilibrata vi aiuterà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle favoriscono i chiarimenti in amore. Sul lavoro, la vostra sensibilità vi permette di capire in anticipo le mosse della concorrenza, dandomi un vantaggio strategico non indifferente. La salute richiede un occhio di riguardo per quanto riguarda il sonno: cercate di non arrivare troppo affaticati agli impegni più importanti della giornata.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.