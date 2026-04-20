Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 20 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sentite una spinta rivoluzionaria che vi porta a pretendere chiarezza in ogni ambito. Se sul lavoro state aspettando una risposta, sappiate che i tempi sono maturi per una svolta reale, ma evitate di essere troppo irruenti. In amore, è il momento di prendere decisioni definitive: se una storia non funziona più, troverete il coraggio di parlare. La salute beneficia di questa nuova energia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro richiede la massima attenzione, specialmente se ci sono contratti o accordi in sospeso da tempo. Siete in una fase di costruzione importante. Per quanto riguarda i sentimenti, cercate di non riversare le tensioni esterne nella coppia; la stabilità è a portata di mano se saprete ascoltare. Il benessere fisico passa attraverso una maggiore regolarità quotidiana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se nel lavoro avete riscontrato rallentamenti o ritardi, la diplomazia vi aiuterà a sbloccare la situazione. In ambito sentimentale, puntate tutto sul dialogo: un chiarimento sincero può risolvere un dubbio che vi portate dietro da giorni. Per la salute, cercate di non disperdere troppe energie nervose.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi sentite finalmente al timone della vostra vita dopo un periodo di incertezza. Nel lavoro arrivano soluzioni concrete e i liberi professionisti potrebbero avere un’intuizione vincente. Il cuore gode di una protezione speciale, permettendovi di recuperare complicità con il partner o di aprirvi a nuove conoscenze. La salute è in netto recupero, sentite una forza interiore rinnovata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La voglia di realizzare nuovi progetti è altissima, ma la prudenza deve essere la vostra bussola, specialmente nelle spese lavorative. In amore, i single potrebbero fare incontri molto stimolanti, mentre le coppie devono gestire qualche piccola tensione con calma. Prendetevi cura della schiena e non sollevate pesi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’organizzazione è il vostro punto di forza e vi permetterà di brillare sul lavoro, portando a termine compiti complessi con estrema facilità. In amore potrebbe esserci qualche piccola nube passeggera dovuta alla stanchezza; un confronto sereno basterà a riportare il sereno. La salute è buona, ma ricordate che anche la mente ha bisogno di staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete in una fase di profonda trasformazione interiore che si riflette sulla vostra carriera: sentite il bisogno di cambiare ciò che non vi stimola più. In amore, ciò che avete trattenuto potrebbe emergere con forza; non temete lo sfogo, purché sia costruttivo. Attenzione a qualche piccolo fastidio stagionale: copritevi bene e curate l’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il desiderio di rimettervi in gioco nel lavoro è forte, ma serve una pianificazione meticolosa per non commettere errori di valutazione. L’amore richiede tolleranza: non siate troppo severi con chi vi sta accanto, specialmente se state progettando una convivenza. La salute risente dello stress accumulato!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le stelle favoriscono gli incontri e la socialità. Se cercate nuove opportunità lavorative, guardatevi intorno perché le occasioni migliori arrivano tramite le conoscenze. In amore, il clima è elettrizzante e ideale per chi vuole vivere emozioni intense senza troppi pensieri. Ottima la forma fisica, vi sentite agili e pieni di voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro state consolidando la vostra posizione e i risultati non tarderanno ad arrivare, nonostante qualche spesa imprevista. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste accorgervi che alcune situazioni non fanno più per voi: è tempo di fare selezione. La salute richiede attenzione alla postura e alla zona cervicale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La vostra sete di libertà potrebbe scontrarsi con alcuni vincoli lavorativi; cercate un compromesso senza essere troppo ribelli. In amore avete bisogno di emozioni nuove e di uscire dalla routine: proponete qualcosa di diverso al partner. La salute è discreta, ma l’umore potrebbe essere un po’ altalenante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle vi rendono quasi invulnerabili agli attacchi esterni. Nel lavoro, procedete con passo sicuro verso i vostri obiettivi, ignorando le critiche non costruttive. In amore, il cuore è vicino a un traguardo importante: chi cerca l’anima gemella dovrebbe osare di più. La salute è solida, ma non trascurate la qualità del sonno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.