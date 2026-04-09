Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 9 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 9 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro si apre una fase che richiede decisioni rapide ma ponderate: alcune situazioni lasciate in sospeso chiedono ora una presa di posizione. In amore emerge il bisogno di chiarezza; i rapporti solidi trovano nuove conferme, mentre quelli incerti necessitano di dialogo sincero. La salute appare in ripresa, ma cercate di evitare eccessi e di gestire al meglio tutto lo stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore assume un ruolo centrale, con emozioni più intense e la possibilità di rafforzare un legame importante. Sul lavoro si intravedono sviluppi graduali: non tutto si muove velocemente, ma la costanza premia. Dal punto di vista della salute, è utile ritagliarsi momenti di relax per mantenere equilibrio e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le questioni lavorative si fanno sempre più dinamiche, con nuove opportunità all’orizzonte da prendere in considerazione. In amore si avverte un desiderio di leggerezza, ma anche di autenticità nei rapporti. Le energie fisiche sono buone, ma qualche calo potrebbe arrivare se non gestite al meglio i ritmi quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cuore guida molte scelte, portando a vivere emozioni profonde e talvolta contrastanti. Sul lavoro è fondamentale mantenere la calma e la concentrazione, evitando reazioni di impulso. La salute richiede attenzione soprattutto al benessere emotivo, che influisce notevolmente sulla forma generale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro è il momento di nuove ed importanti possibilità, ideali per chi desidera mettersi in gioco o dimostrare il proprio valore. In amore torna una maggiore complicità, utile per superare eventuali distanze recenti. La vitalità è buona, ma cercate di concedervi il giusto riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’organizzazione sul lavoro porta risultati concreti, soprattutto per chi ha saputo pianificare con cura. In amore si cerca stabilità e chiarezza, evitando situazioni ambigue. La salute è più stabile, ma è importante prestare massima attenzione all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La sfera sentimentale richiede equilibrio: è il momento di ascoltare di più e parlare con sincerità. Sul lavoro si presentano sfide che possono trasformarsi in opportunità se affrontate con diplomazia. Il benessere fisico è discreto, ma è importante non accumulare tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il lavoro richiede determinazione e una certa dose di pazienza, soprattutto di fronte a piccoli ostacoli. In amore si vive una fase intensa, con emozioni forti e possibilità di chiarimenti decisivi. La salute è in miglioramento, anche grazie a una maggiore consapevolezza delle proprie esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’energia non manca, soprattutto nel lavoro dove si aprono scenari interessanti per chi vuole osare. In amore torna il desiderio di libertà, ma senza rinunciare alla profondità. La forma fisica è buona, ideale per intraprendere nuove attività.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro è richiesto un impegno costante, ma i risultati non tardano ad arrivare. In amore si sente il bisogno di stabilità e concretezza, con relazioni che possono rafforzarsi nel tempo. La salute è generalmente buona, anche se è utile concedersi pause rigeneranti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore è arrivato il momento di stimoli nuovi, con incontri o situazioni capaci di sorprendere. Sul lavoro si avverte il desiderio di cambiamento, che può portare a scelte importanti. L’energia fisica è discreta, ma è importante non trascurare il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le emozioni guidano molte dinamiche affettive, rendendo i rapporti più intensi e profondi. In ambito professionale si consiglia prudenza nelle decisioni, evitando scelte affrettate. La salute beneficia di momenti di tranquillità e di una maggiore attenzione al proprio equilibrio interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.