Rosario Fiorello è arrivato a sorpresa in Campidoglio, presentandosi con un elegante abito estivo scuro insieme alla moglie Susanna e alla madre Rosaria Galeano. Lo showman ha fatto il suo ingresso nella Sala della Protomoteca poco prima delle 17 di ieri, attirando subito l’attenzione dei presenti. Prima di accomodarsi in prima fila, ha salutato studenti, insegnanti e autorità partecipanti all’evento “L’Universo Femminile tra mito e diritto”, promosso dal Polo Liceale “Alighieri-Caravillani” di Roma. Non sono mancati sorrisi, fotografie e strette di mano, anche con il sindaco Roberto Gualtieri. La sua partecipazione aveva un significato molto speciale: sostenere la figlia Angelica, studentessa del liceo romano e tra le protagoniste della manifestazione dedicata all’arte, alla cultura e alla riflessione sui diritti delle donne.

Intervista a Rosario Fiorello: “La Pennicanza tornerà per una prossima stagione”

Noi di SuperGuida TV, presenti all’evento, abbiamo intercettato Fiorello. Lo showman ha fatto una riflessione su giovani studenti: “Per me è anche un modo per tornare indietro nel tempo. Quando guardi questi ragazzi, inevitabilmente rivedi te stesso ai tempi della scuola, i sogni che avevi e ciò che poi sei riuscito a realizzare nella vita. Nel mio caso, però, i sogni erano completamente diversi: avevano tutti a che fare con lo sport. Sognavo di diventare un calciatore, immaginavo il mio futuro in quel mondo. Poi, invece, la vita mi ha portato altrove, fino ad arrivare qui, davanti a voi e a questi microfoni. Per questo continuo a dire che la scuola è fondamentale, ma lo è altrettanto la scuola della vita. Bisogna riuscire a unire entrambe le esperienze, senza restare mai bloccati in un unico percorso, perché spesso è proprio la vita a sorprenderti e a portarti in direzioni che non avevi previsto”.

Poi, ha dato un consiglio ai giovani che si apprestano a prepararsi all’esame di maturità: “Prenderla alla leggera, non farsi sopraffare dall’ansia e sentire dieci volte la canzone di Antonello Venditti”. Sul futuro del programma “La Pennicanza”, Fiorello ha risposto che contrariamente a quanto circolato qualche giorno fa, il programma è stato confermato anche per la prossima stagione: “Ma chi l’ha detto che non è stato confermato? Quelle sono le mie boutade, lo dico apposta per creare un po’ di scompiglio. Certo che torniamo”.