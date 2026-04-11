Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 11 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 11 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il cielo del weekend si apre con una Luna dinamica che porta movimento. È arrivato il momento di dire basta a ciò che non funziona più. Ora nasce il desiderio di cambiamento e di riscatto personale. Le stelle invitano a percorrere nuove strade verso una ritrovata determinazione. In amore attenzione alle tensioni: i rapporti potrebbero essere più accesi del solito, soprattutto con personalità forti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle sorridono e promettono successi nelle sfide quotidiane. Il bisogno di sincerità nei rapporti è fondamentale: chi si sentirà tradito o messo da parte potrebbe reagire con forza. Venere nel segno accende i sentimenti e rende questo fine settimana particolarmente favorevole per l’amore. Le nuove storie sono avvolte da entusiasmo e passione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il weekend si prospetta interessante dopo una settimana fatta di alti e assi. Le questioni economiche e pratiche hanno richiesto molta attenzione. Tuttavia, nella seconda metà del mese arriveranno soluzioni e sblocchi importanti. In amore serve maggiore presenza: è il momento di dedicare tempo agli affetti più sinceri.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle regalano un fine settimana più sereno e distensivo. Dopo giornate di tensione, soprattutto per chi attende risposte importanti, si intravede la luce alla fine del tunnel. Anche se l’attesa continua, le probabilità sono a favore. Il consiglio è di lasciar andare le preoccupazioni e rifugiarsi negli affetti familiari.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il cielo resta favorevole, ma si avvicina una fase di bilanci, soprattutto in amore. Un sentimento nato per gioco potrebbe rivelarsi meno solido del previsto. Il weekend porta qualche discussione, anche in famiglia. Meglio mantenere la calma e agire con lucidità, evitando decisioni impulsive.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Al via una fase più armoniosa, fatta di stabilità e nuove consapevolezze. Le stelle incoraggiano cambiamenti importanti, ispirati da incontri o situazioni inattese. La serenità interiore torna a farsi sentire, anche se sul lavoro restano alcune incertezze da chiarire. È il momento di osservare con attenzione prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dopo giorni carichi di tensione, con weekend arriva finalmente il momento di ritrovare equilibrio e leggerezza. Le emozioni tornano protagoniste e l’amore chiede spazio. Nonostante alcune difficoltà personali, è importante non lasciarsi influenzare troppo dai giudizi esterni. Le stelle suggeriscono di puntare su ciò che fa stare bene davvero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il fine settimana si apre con qualche turbolenza nei rapporti affettivi. Le tensioni potrebbero emergere con forza, soprattutto nei legami più complessi. È fondamentale mantenere il controllo e usare diplomazia. Dalla prossima settimana il clima migliorerà, portando maggiore serenità nei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente si intravede una fase di recupero, sia fisico che emotivo. Torna la voglia di mettersi in gioco e di guardare avanti con fiducia. Le stelle favoriscono nuovi incontri e occasioni interessanti per chi è alla ricerca dell’amore. Dopo mesi difficili, arrivano segnali di rinascita e soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le fatiche accumulate si fanno sentire, soprattutto per chi ha affrontato responsabilità importanti, ma la determinazione resta la vera forza. Con la pazienza sarà possibile superare ogni ostacolo. Un consiglio prezioso da parte di una persona fidata potrebbe rivelarsi decisivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna favorevole invita a curare maggiormente i rapporti personali. Sul lavoro si intravedono soluzioni a problemi di lunga data. In amore, però, attenzione a gelosie e atteggiamenti possessivi che potrebbero creare tensioni. Il bisogno di libertà è forte, ma va gestito con equilibrio per evitare incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si preannunciano giornate di forza e decisione per i nati sotto il segno dei Pesci. Dopo un periodo di attesa, arriva il momento di agire e prendere in mano la propria vita. Non bisogna più rimandare: anche a costo di sacrifici, il cambiamento è necessario. Venere favorisce nuovi incontri e invita i cuori solitari a mettersi in gioco.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.