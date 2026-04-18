Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 18 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avvertite una spinta fortissima verso il riscatto. La voglia di rimettervi in gioco è palpabile, ma prestate attenzione alle questioni economiche. Con Giove che richiede cautela, evitate passi azzardati o spese impreviste. Se sul fronte professionale ci sono contratti in sospeso, esaminateli con cura. In amore, invece, il clima si fa sempre più caldo: le emozioni sono potenti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se marzo è stato un mese di tensioni o scelte forzate, ora la serenità torna a bussare alla vostra porta. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti e le situazioni bloccate iniziano a scorrere. Per quanto riguarda il benessere, recuperate energia vitale, mentre in amore la passionalità crescerà sensibilmente nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il dialogo deve essere la vostra arma vincente. Sul lavoro puntate tutto sulla capacità di comunicare e proporre nuove idee, poiché le opportunità non mancheranno per chi sa mettersi in gioco. In amore è fondamentale cercare l’autenticità: se ci sono state incomprensioni, cercate un chiarimento sincero. La salute beneficia di un ritrovato dinamismo, ma non disperdere troppe energie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi trovate in una fase di profondo rinnovamento. Il lavoro richiede decisioni nette: non abbiate paura di chiudere situazioni stagnanti per far posto al nuovo. In amore, la passione si riaccende prepotentemente, regalando momenti di grande intensità a chi ha il coraggio di lasciarsi andare. La salute: l’introspezione vi aiuta a ritrovare un equilibrio interiore spesso messo alla prova.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro la vostra autorevolezza è indiscussa. La creatività è ai massimi livelli e sentite il bisogno di avviare progetti ambiziosi. Gestite però lo stress con intelligenza per non intaccare la vostra forma fisica. In amore se siete alla ricerca dell’anima gemella, il cielo favorisce incontri stimolanti e nuovi inizi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’organizzazione metodica del lavoro rimane il vostro punto di forza, permettendovi. In amore potrebbe esserci qualche piccola frizione: un confronto onesto sarà la chiave per riportare l’armonia nella coppia. La salute richiede un occhio di riguardo al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore è tempo di far emergere ciò che avete tenuto dentro per troppo tempo: sfogarsi sarà liberatorio e migliorerà i rapporti. Sul lavoro fate valere i vostri diritti con garbo ma fermezza. Per quanto riguarda la salute, cercate di gestire l’emotività per evitare che si trasformi in somatizzazioni fastidiose.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

I segnali che arrivano dalle stelle sono più chiari. Dopo un periodo di incertezza, la carriera riprende quota con nuove possibilità concrete. In amore non è più tempo di rimandare: prendete le decisioni necessarie per il vostro futuro. La salute è in recupero, ma evitate di alimentare polemiche sterili in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

I vostri sogni iniziano finalmente a prendere una forma concreta. Sul lavoro, la grinta non vi manca e i progetti che sembravano fermi possono finalmente decollare. In amore, cercate di non essere troppo sfuggenti: chi vi sta accanto ha bisogno di certezze e di una presenza più costante e calorosa. Salute: vi sentite carichi di energia, pronti a vivere avventure all’aria aperta!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concretezza è la parola d’ordine del periodo. State costruendo basi solide per la vostra carriera. In amore, la stabilità è il valore aggiunto: godetevi la complicità con il partner. Se siete single, le occasioni per fare conoscenze interessanti sono dietro l’angolo. La salute è stabile, grazie a una gestione oculata delle vostre risorse.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avvertite un desiderio irrefrenabile di libertà e novità. Questo si riflette soprattutto nelle relazioni, dove cercate stimoli diversi e meno vincoli. Nel lavoro potreste decidere di cambiare rotta o di esplorare nuovi percorsi. Il benessere fisico passa per il movimento e la novità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State vivendo un momento di grande forza e consapevolezza interiore. La creatività guida le vostre scelte lavorative. In amore, è il periodo ideale per ricucire rapporti che hanno subito un distacco o per consolidare un legame esistente con rinnovata dolcezza. La salute splende, grazie a un equilibrio emotivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.