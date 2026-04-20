Halit perderà il suo impero finanziario nelle prossime puntate del serial drammatico turco Forbidden fruit e le conseguenze sulle persone a lui vicine saranno disastrose. Zehra in particolare apparirà particolarmente depressa, tanto da finire per ricadere nel vortice dell’alcolismo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: la reazione di Zehra alla sconfitta del padre

Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che Halit Argun perderà tutto a causa di un investimento sbagliato. L’imprenditore sarà costretto a lasciare villa Argun, la prestigiosa dimora che verrà pignorata, e troverà alloggia a casa dell’ex autista Sitki.

La nuova sistemazione non piacerà affatto ai suoi figli: la casa dell’uomo è piuttosto modesta e situata in un quartiere popolare di Istanbul. A soffrire molto di questa nuova situazione sarà in particolare la fglia Zehra, che non potrà fare a meno di interrogarsi sui motivi per i quali l’ex autista di Argun – nonostante il cospicuo stipendio ricevuto dal padre in passato – continui a vivere in quella dimora senza comfort.

La ragazza entrerà in depressione, e il suo stato rischierà di far riemergere problemi che ormai sembravano appartenere al passato. La sua situazione sembrerà migliorare quando Yildiz – che nel frattempo si sarà arricchita grazie ad alcune pappette per neonati di sua creazione – si offrirà di ospitarla insieme alla sorella Lila.

Tuttavia Zehra realizzerà ben presto che – da quel momento in poi – dovrà rimboccarsi le maniche e cercare un lavoro, visto che il padre non potrà più aiutarla come in passato.

Zehra vittima dell’alcolismo? News Forbidden fruit

Ad aiutare Zehra a trovare un impiego sarà Akin Grazie alle conoscenze dell’uomo, la giovane Argun verrà assunta come addetta alle vendite in una biblioteca. Si tratterà però di un lavoro lampo, visto che sarà licenziata al suo primo giorno di lavoro.

La ragazza non prenderà con grande entusiasmo il suo nuovo lavoro, e finirà per vergognarsi quando nelle biblioteca entreranno due sue vecchie amiche. Fingendo di trovarsi lì per firmare le copie di un suo precedente libro, Zehra trascurerà il suo lavoro e sarà licenziata in tronco dal suo capo, dopo un rimprovero davanti alle vecchie amiche.

La nuova delusione unita alla vergogna la porterà a recarsi in un supermercato e acquistare una bottiglia di whiski, che scolerà in poco tempo. Da quel momento in poi – ignara del fatto che il padre abbia recuperato tutti i suoi soldi – inizierà a bere sempre più spesso. Lo spettro dell’alcool tornerà così per la giovane, che già in passato aveva avuto problemi di alcolismo.

La prima ad accorgersi di quanto le starà accadendo sarà Asuman, che si insospettirà vedendo che la giovane si sarà addormentata – completamente ubriaca – proprio mentre avrebbe dovuto prendersi cura del piccolo Halitcan. Quando Asuman riferirà a Yildiz quanto accaduto, quest’ultima cercherà di aiutare l’ex figliastra a non ricadere nel vizio del bere facendo sparire dalla sua casa ogni alcolico. Ma basterà davvero questo a impedire che Zehra ricada nel vortice dal quale era faticosamente uscita? Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi, qualcosa di più su questa nuova storyline.