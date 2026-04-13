Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di lunedì 13 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 13 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 13 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana si apre con una spinta decisa: Marte nel segno invita a reagire, a trasformare le difficoltà in occasioni di rivincita e a portare avanti progetti rimasti in sospeso. Alcune questioni complesse richiederanno ancora tempo, probabilmente fino all’estate, ma i segnali recenti parlano chiaro: la direzione è quella giusta. In amore si intravedono sviluppi interessanti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo un weekend caratterizzato da piccoli imprevisti o rallentamenti, torna la serenità. Aprile rappresenta una fase chiave per affermarsi e mettere in moto nuovi progetti, con prospettive ancora più favorevoli dalla prossima settimana. L’amore è positivo: è il momento ideale per lasciarsi andare, sia in nuovi incontri sia nel rafforzare legami già esistenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le giornate iniziali della settimana portano energia e decisioni importanti, ma è fondamentale gestire lo stress accumulato negli ultimi tempi. Alcune provocazioni recenti hanno lasciato il segno, rendendo necessario un approccio più equilibrato. Meglio evitare scelte impulsive e tensioni inutili: già da metà settimana si inizierà a percepire un graduale recupero, sia mentale che emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’ispirazione torna protagonista. Tra lunedì e martedì potrebbero emergere intuizioni preziose, da non sottovalutare. Il periodo favorisce sia l’amore che il lavoro, con conferme attese nei prossimi mesi. Questo è il momento giusto per iniziare a rivedere alcune situazioni e preparare il terreno a cambiamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dopo un fine settimana impegnativo, torna la chiarezza e con essa una nuova carica. I giorni centrali della settimana si preannunciano favorevoli, ma è necessario lasciarsi alle spalle le fatiche recenti. In amore serve maggiore sincerità: meglio interrogarsi sulle proprie reali motivazioni prima di inseguire situazioni ambigue o dettate dall’orgoglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il cielo si fa progressivamente più limpido, aprendo la strada a una seconda parte dell’anno ricca di opportunità. Se prima dominava l’incertezza lavorativa, ora emergono dubbi legati a nuove proposte: prudenza nelle scelte. Le spese recenti richiedono attenzione, ma già da metà settimana potrebbero arrivare novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La settimana parte con una nota più leggera, ma non mancheranno momenti di calo verso metà percorso. Alcune tensioni astrali portano insoddisfazione, soprattutto quando gli sforzi sembrano non essere riconosciuti a pieno. L’immagine resta comunque solida, ma è importante difenderla da possibili critiche.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’energia cresce e promette una settimana intensa, anche se recentemente non sono mancate delle difficoltà. Le ultime ore non sono state semplici, ma finalmente si intravede una risposta attesa da tempo. In amore serve cautela: alcune distanze, sia emotive che fisiche, potrebbero pesare più del previsto. La chiave sarà mantenere calma e lucidità!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il cielo offre nuove opportunità e invita a ripartire con entusiasmo. È il momento ideale per chiarire questioni rimaste in sospeso, soprattutto in amore, e affrontare con coraggio ciò che non ha funzionato. Le stelle sostengono ogni passo avanti, aprendo la strada a settimane di rilancio e soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

L’inizio della settimana porta segnali positivi, ma non mancano critiche. Meglio proseguire per la propria strada senza lasciarsi influenzare. Dopo mesi emotivamente intensi, la situazione sta migliorando. In amore emerge il bisogno di sicurezza e protezione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il lavoro offre soddisfazioni concrete, mentre in amore si avverte una certa distanza o qualche tensione recente. Nulla di definitivo: con il giusto dialogo tutto potrà rientrare. Attenzione alla fiducia concessa agli altri: se tradita, si tende a chiudere senza esitazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna nel segno amplifica sensibilità e intuizioni, rendendo queste giornate particolarmente intense. Le emozioni diventano una guida preziosa, soprattutto entro metà settimana. Eventuali proposte meritano attenzione: dire “no” troppo in fretta potrebbe far perdere occasioni importanti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.