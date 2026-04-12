Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 12 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 12 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi apre con una spinta interessante sul fronte professionale: alcune situazioni che sembravano ferme iniziano a dare segnali di ripresa e potreste sentirvi più determinati nel far valere le vostre idee. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto reciproco, evitando reazioni impulsive che rischiano di creare distanza. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sul lavoro si respira un clima più stabile, anche se resta qualche dettaglio da sistemare: la pazienza sarà la vostra alleata migliore. In amore emerge il desiderio di concretezza e sicurezza, qualità che vi aiutano a rafforzare un legame importante. Il benessere generale è buono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sul lavoro è richiesta attenzione e lucidità: alcune scelte vanno ponderate con cura per evitare passi falsi. In amore si apre uno spazio interessante per il dialogo, utile a chiarire malintesi recenti. Dal punto di vista fisico sarebbe utile ritrovare un ritmo più regolare, soprattutto per quanto riguarda il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nel lavoro si intravede una fase di recupero, anche se non tutto procede con la velocità desiderata: meglio non perdere la fiducia. In amore si percepisce una maggiore sensibilità, che può portare a momenti profondi ma anche a qualche fragilità emotiva La salute richiede attenzione allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro vi vede protagonisti, con buone possibilità di far emergere le vostre capacità: è il momento di osare con intelligenza. In amore si accende una bella energia, utile per rafforzare un rapporto o vivere nuove emozioni. La forma fisica è in crescita, anche se è importante non trascurare il recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il lavoro procede con ordine, ma alcune questioni pratiche potrebbero richiedere uno sforzo extra per essere risolte. In amore serve maggiore leggerezza: lasciar andare il controllo aiuta a vivere meglio le emozioni. La salute è nel complesso buona.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La sfera lavorativa si fa più movimentata e richiede maggiore capacità di adattamento: non tutto dipende da voi, ma potete comunque gestire bene la situazione. In amore torna il desiderio di armonia, anche se resta qualche nodo da sciogliere. Il fisico risponde bene, ma è consigliabile evitare tensioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nel lavoro si apre una fase interessante per chi vuole cambiare o migliorare la propria posizione: intuizioni valide possono fare la differenza. In amore le emozioni sono intense e profonde, ma vanno gestite con equilibrio per evitare eccessi. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sul lavoro è richiesto pragmatismo: alcune situazioni vanno affrontate senza rimandare. In amore c’è voglia di libertà e autenticità, elementi che possono rafforzare un legame se condivisi. Il benessere è buono, ma è importante non disperdere troppe energie in mille direzioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro offre spunti interessanti, soprattutto per chi ha seminato con impegno nei mesi precedenti: i risultati iniziano a farsi vedere. In amore si percepisce un bisogno di stabilità e chiarezza, che può portare a decisioni importanti. La salute è solida, ma non bisogna trascurare il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sul lavoro si apre uno scenario dinamico, con possibilità di cambiamenti che richiedono flessibilità. In amore emerge il desiderio di novità e stimoli diversi, che possono ravvivare il rapporto. La forma fisica è buona, ma è consigliabile mantenere un equilibrio tra attività e relax.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il lavoro richiede concentrazione, in particolare per gestire al meglio situazioni ancora incerte. In amore si respira un’atmosfera più dolce, ideale per recuperare complicità e serenità. La salute è buona, anche se sarebbe utile prendersi cura maggiormente del proprio equilibrio interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.