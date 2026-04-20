Radio Italia Live – Il concerto 2026 in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno.

Torna Radio Italia Live – Il concerto 2026: quando e dove vederlo, cast cantanti

Radio Italia Live – Il concerto 2026, è un evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, e vede quest’anno sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, artisti come: ALFA, ANNALISA, ARISA, BRESH, GIGI D’ALESSIO, ELISA, EMMA, GIORGIA, J-AX, NOEMI, TOMMASO PARADISO, THE KOLORS. A Radio Italia Trend x Spotify: SAYF.

Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che, leggerà live le schede di presentazione degli artisti.

Le emozioni dal backstage saranno raccontate da Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo. Il pre-show sarà condotto da Laura Giane ed Edoardo Prelle, mentre la sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino.

Dove vedere il Radio Italia Live – Il concerto 2026

Radio Italia Live – Il concerto 2026 è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

L’esibizione speciale Radio Italia Trend x Spotify di Sayf sarà disponibile in video su Spotify, Official Streaming Partner.

Diretta di Sky

Radio Italia Live – Il concerto 2026 sarà trasmesso in diretta, dalle 20:40, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). L’evento si potrà seguire anche sulle pagine social di Radio Italia: Instagram, TikTok, Facebook e Youtube con contenuti esclusivi e con l’hashtag ufficiale #rilive. In collaborazione con l’agenzia One Shot, la creator Cecilia Cantarano sarà host ufficiale del format “Scelte impossibili”, con il supporto di Spotify. La talent farà anche un collegamento dal backstage durante l’evento.

Come partecipare al concerto: accrediti e biglietti

Per assistere al concerto in Piazza Duomo, sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12 del 27 aprile fino ad esaurimento posti. L’accesso all’evento è gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

MERCHANDISING UFFICIALE: in occasione dell’evento è stato realizzato un kit di merchandising ufficiale in edizione limitata composto da: cappellino, t-shirt, sacca personalizzata e, in regalo, l’accesso all’area vip-ring. Il kit sarà in vendita dal 21 aprile alle ore 10 su store.radioitalia.it.

I partner

Presenting Partner: Notino



Broadcasting Partner: Sky Uno, NOW e TV8



Official Streaming Partner: Spotify



Official Partner: Australian Gold – Consorzio Tutela Grana Padano – Franciacorta Designer Village – idealista – Kidult – MSD Italia – Neos – Notorious Pictures – Old Wild West.



Charity Partner: AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue; Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro; Fondazione Vecchioni.



Official Football Partner: Kings League Italia



Media Partner: Corriere della Sera – Cosmopolitan – La Gazzetta dello Sport – ScuolaZoo – TicketOne – Trash Italiano – UpTv – Urban Vision.



Partner tecnico: Nh Hotels & Resorts.



Fornitore Ufficiale: Acqua Eva – Birra Gaia – Bortolin Angelo Spumanti.