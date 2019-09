Per rivedere in streaming on demand l’intera seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 occorre fare semplicemente “play” sul video Witty tv completo, messo a disposizione anche qui su Super guida tv.

Andata in onda ieri sera, lunedì 16 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, la nuova puntata di Temptation Island Vip si è consumata per circa tre ore tra Damiano e Sharon e lo spazio dedicato alle altre coppie. Ecco tutte le ultime news sui protagonisti: