La crisi climatica è uno degli argomenti sui quali si dibatte di più in questo periodo, anche a causa delle recenti tragedie verificatesi in ambito ambientale nel nostro Paese e non solo. Una delle più recenti e devastanti è stata l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna lo scorso anno, con vittime e danni ingenti.

Mario Tozzi, che il pubblico ha imparato a conoscere molto bene, è uno dei geologi più celebri ed accreditati d’Italia. Tra i massimi esperti in fatto di clima e natura, è da sempre particolarmente attivo nel divulgare informazioni e consigli su come preservare al meglio il pianeta e renderlo più ospitale. Lo fa anche nel documentario Fuori dal fango: ecco cosa c’è da sapere a riguardo, dove e quando vederlo in tv.

Fuori dal fango, il documentario di Mario Tozzi su cosa fare e non fare per uscire dall’emergenza delle alluvioni

Le alluvioni sono una delle emergenze più gravi nel nostro Paese, dove stanno diventando sempre più frequenti provocando danni umani ed economici ingenti. In Fuori dal fango, il geologo, giornalista e divulgatore scientifico Mario Tozzi, uno dei maggiori esperti nel campo, si propone non solo di mostrare al pubblico qual è la situazione in cui versa attualmente il territorio italiano, ma anche di fornirci preziosi consigli su come preservarlo e rimediare ai danni già fatti.

Allo scopo visita i luoghi dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione un anno fa, per dimostrare come da questa tragedia si possa imparare e ripartire per costruire un futuro migliore. Lo studioso fornisce utili suggerimenti pratici, dai più semplici ed immediati ad altri più complessi, per sensibilizzare ed educare le persone ad avere maggiore cura dell’ambiente nel quale viviamo.

Quando e dove in tv

Fuori dal fango è un documentario di Riccardo Mazzon e Matteo Parisini condotto da Mario Tozzi. L’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 16 Maggio su Rai Tre.