Palinsesti Rai serie tv 2020/2021, ecco tutte le fiction e film per la tv che vedremo sui canali Rai nei prossimi mesi. Un palinsesto ricco e variegato quello proposto dall’azienda di Viale Mazzini che punta su classici come “Un posto al sole“, “Nero a metà“, “Il paradiso delle signore“, ma anche su titoli nuovi di zecca come “Rita Levi Montalcini“, “L’alligatore“, “Mare Fuori” e tante altre.

Palinsesti Rai serie tv 2020/2021: quello che vedremo

Dopo mesi di repliche, la fiction Rai è pronta a tornare in onda con un palinsesto 2020/2021 degno di nota. A presentarlo durante la conferenza dei palinsesti Rai ci ha pensato Roberta Enni che dopo il trailer riguardante il cinema e le serie ha detto:

Ci sarà tanta roba! L’obiettivo dell’azienda è arricchire l’offerta Rai in una direzione di pluralismo culturale. Facciamo le nostre scelte con molta attenzione. Siamo contenti e abbiamo mantenuto le nostre promesse. I canali di Rai Gold crescono in tutte le fasce. Tutti, qui in Rai, durante il periodo di emergenza, abbiamo dato continuità a 13 canali televisivi, alla radio, a Rai Play… Sono contenta per Rai Gold ma strafelice per l’azienda. Rai 4 è come La Settimana Enigmistica. Vanta tantissimi tentativi di imitazione. E’ stata antesignana. Combattiamo tutti i giorni con molto divertimento. Pluralismo culturale significa anche cercare film e serie provenienti dal Medioriente, da paesi europei come l’Ucraina… Anche sui documentari, Rai 4 è in prima fila.

Ed è proprio così, visto che nonostante la pandemia in questa settimana hanno riaperto tanti set come quello de “L’allieva“, “Un posto al sole”, ma anche di “Che Dio Ci aiuti”. Questi sono solo alcuni dei titoli che vedremo nei prossimi mesi sulle reti Rai pronte ad offrire ai telespettatori un ventaglio di possibilità davvero variegato e interessante. Si parte con alcune serie considerate dei veri e propri “gioielli di famiglia” come “Nero a metà 2” di Claudio Amendola che torna con la seconda stagione e nuovi episodi da non perdere. Confermata anche la terza stagione de “L’Allieva 3” con la coppia da record Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che dovranno vedersela con alcune new entry.

Tra i titoli da non perdere anche i nuovi episodi di “Doc – Nelle tue mani“, la serie liberamente ispirata alla vita del medico Pierdante Piccioni interpretato da Luca Argentero. Non mancheranno però le novità: da “Io ti cercherò” serie drammatica ambientata a Roma con protagonista Alessandro Gassman nel ruolo dell’ex poliziotto Valerio. C’è tanta attesa poi per “Gli orologi del diavolo“, la nuova serie interpretata da Giuseppe Fiorello co-prodotta tra Italia e Spagna e diretta da Alessandro Angelini. La storia di un uomo che, lungo la costa della Liguria si ritrova infiltrato nel mondo del narcotraffico mettendo così a rischio la famiglia, il lavoro e la sua stessa vita. Infine “Vita in fuga“, la nuova serie thriller e family con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Sinossi della serie: il crollo di una banca, un dirigente al centro dei sospetti per la morte di un collega, le minacce alla famiglia, la necessità di nascondersi dietro una nuova identità e la scoperta di non conoscere fino in fondo chi ci è vicino. Quindi, la faticosa ricerca di una normalità e di una ritrovata unità.

Le fiction e serie tv Rai dell’autunno 2020

Ecco tutti i titoli della serie tv e fiction che vedremo nell’autunno 2020 sulle Reti Rai:

Il paradiso delle Signore

Nero a metà 2

Vite in fuga

Doc-Nelle tue mani

Io ti cercherò

Gli orologi del diavolo

L’allieva 3

Rita Levi Montalcini

Natale in Casa Cupiello

Il maxi processo di Palermo

Chiara Lubich

Questo è un uomo

Mare Fuori

L’alligatore

Le serie tv Rai che vedremo nel 2021

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2020/2021, i vertici dell’azienda di Viale Mazzini hanno annunciato anche le serie e fiction che vedremo nei primi mesi del 2021. Come sempre la rete punterà sul sequel di serie amatissime e seguitissime dal pubblico come “I bastardi di Pizzofalcone 3” con Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino. Non mancheranno nuove ingressi nel cast e nuove prove per il gruppo. Nel 2021 tornerà anche “Che Dio ci aiuti 6“, la fiction dei record con Elena Sofia Ricci che presta il volto alla madre superiora Suor Angela. Sesta stagione in arrivo anche per “Un passo dal cielo 6” con Daniele Liotti nei panni del comandante Neri, mentre “La compagnia del Cigno 2” dell’intransigente maestro Marioni (Alessio Boni) arriverà in nuovissimi episodi.

Non mancheranno però le novità: da “Il commissario Ricciardi“, la serie poliziesca liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni e interpreta da Lino Guanciale. Siamo nella Napoli degli anni ‘30: un commissario ferito dal dolore con il “Fatto” ovvero la capacità di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta, in una città caleidoscopica, mitologica e affascinante. Grande attesa poi per “Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti” con nuovi episodi ambientanti come sempre nella splendida cornice della Sicilia con protagonista Luca Zingaretti.

Nel 2021 tante le storie di donne: da “Mina Settembre“, la serie con Serena Rossi dalle opere di de Giovanni. Luisa Ranieri, invece, vestirà i panni del vicequestore Lolita Lobosco, serie ambientata a Bari e diretta da Luca Miniero. Infine tra le novità anche “La fuggitiva” con Vittoria Puccini: la storia di una donna costretta a lottare per suo figlio e per fare definitivamente i conti col suo passato.

