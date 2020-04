Doc – Nelle tue mani, fiction di successo di Rai 1, si ferma. Ieri sera, giovedì 16 aprile, sono andati in onda gli ultimi due episodi della stagione. Per rivedere le nuove puntate dovremo aspettare ancora un po’. Luca Argentero, protagonista della fiction campione di ascolti di Rai 1, tornerà in autunno.

La fiction tv, Doc – Nelle tue mani non è finita: le nuove puntate in autunno

La scelta di interrompere le puntate e non trasmettere quelle che erano previste non è dipeso né dalla produzione né dalla Rai, ma le riprese che completavano il ciclo di puntate sono state interrotte a causa della pandemia che è scoppiata intorno a febbraio/marzo 2020. Mancano infatti pochissime scene da girare ma a causa del covid-19 il set ha dovuto fermarsi.

Luca Argentero e gli altri protagonisti della fiction hanno rassicurato i telespettatori, che quando sarà possibile torneranno sul set per completare questo ciclo di puntate. Ne mancherebbero solo 4, composte al solito da due episodi- ma naturalmente tutto dipenderà da come si evolverà l’emergenza sanitaria nei prossimi mesi.

Doc – nelle tue mani, un successo pari a Montalbano

La fiction, che ricordiamo è tratta da una storia vera ha registrato un boom di ascolti paragonabili a quelli che registra la fiction della Palomar, Il Commissario Montalbano. Il motivo? Beh, indubbiamente un cast eccellente: Argentero è strepitoso e molto credibile e mettiamoci anche il fatto della quarantena. La gente è chiusa in casa e la fiction di Rai 1 rappresenta una delle poche offerte valide di questo periodo.

Cosa succederà nelle nuove puntate di Doc – Nelle tue mani?

Come si evolverà la storia travagliata del dottore Andrea Fanti? Riuscirà a riconquistare la moglie e recuperare la sua famiglia? E sul piano lavorativo riacquisterà la memoria, scoprendo che il dott. Sardoni non è proprio un amico?

Interrogativi che rimarranno in sospeso, dal momento che non ci sono molti dettagli rispetto alle nuove puntate. Sappiamo solo che ci sarà un cambio di regia: se le prime quattro puntate sono state girate da Jan Maria Michelini, le nuove puntate che, dovrebbero andare in onda il prossimo autunno – coronavorus permettendo – saranno guidate da Ciro Visco.

Sappiamo solo che in una delle puntate si parlerà di un virus, e forse il richiamo a ciò che stiamo vivendo sarà inevitabile. Argentero protagonista indiscusso delle serie tv, è attorniato da un cast di giovani attori che hanno riscosso molto successo.

Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon, che nella fiction sono rispettivamente Lorenzo Lazzarini e Riccardo Bonvegna hanno ammaliato la platea di telespettatrici e ci si chiede se alla fine riusciranno a far breccia nel cuore delle dottoresse. Andrea Fanti riuscirà a riconquistare sua (ex) moglie Agnese (Sara Lazzaro)? Lorenzo riuscirà a conquistare Giulia (Matilde Gioli) e Riccardo si innamorerà di Alba (Silvia Mazzieri) ma sopratutto riuscirà a confessarle che ha una protesi alla gamba? Elisa (Simona Tabasco), apparentemente sicura di se e cinica ha ammesso la sua fragilità con Gabriel (Alberto Malanchino), che ha quasi ucciso in corsia l’uomo che in passato lo aveva torturato.

Doc – Nelle tue Mani: dove si è interrotta la storia

Insomma, gli interrogativi sono ancora molti e benchè Andrea Fanti qualche tassello della sua vita è riuscito a metterlo al posto giusto ne mancano ancora molti. Finalmente ha fatto breccia nel muro che aveva alzato la moglie nei suoi confronti e proprio nella puntata di ieri sera i due hanno rifatto l’amore.

Abbiamo anche scoperto che la figlia Carolina (Beatrice Grannò) soffre di bulimia, e che si è sempre sentita responsabile della morte del fratellino. Il piccolo infatti prima di partire per la vacanza aveva ingerito un flacone di un liquido per sigarette elettroniche pari a 100 sigarette. Andrea dunque non è l’unico responsabile della morte del figlio ma una serie di circostanze avverse, hanno portato al decesso del figlioletto.

Ammettiamolo. Doc- nelle tue mani ci mancherà e dovremo aspettare l’evolversi della pandemia per sapere finalmente se le altre puntate potranno essere girate con il ritorno degli attori sul set e quindi la lavorazione delle nuove puntate.