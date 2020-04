Doc – Nelle tue mani o Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 16 aprile 2020? Chi ha avuto la meglio fra Luca Argentero e Jhonny Depp? La fiction di Rai 1 ha dimostrato di essere imbattibile e pronta a frantumare ogni record. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi e i film in onda. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri, 16 aprile 2020: dati Auditel ieri sera

Doc – Nelle tue mani, su Rai 1: la quarta e ultima puntata (per ora) della fiction con Luca Argentero ha salutato i telespettatori con una media di 8.691.000 spettatori pari al 31.4% di share.

Captain America – Civil War, su Rai 2: il film cult ha entusiasmato una media di 940.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Il mostro, su Rai 3: la pellicola con Roberto Benigni ha raggiunto una media di 1.232.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Paolo Del Debbio ha informato una media di 1.684.000 spettatori con il 7.1% di share.

Pirati dei Caraibi – ai confini del Mondo, su Canale 5: la pellicola ha conquistato una media di 2.536.000 spettatori pari all’11% di share.

Momentum, su Italia 1: il film ha tenuto con il fiato sospeso 1.296.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Piazzapulita, su La7: Corrado Formigli ha interessato una media di 1.108.000 spettatori con uno share del 4.8%.

La notte dei record 1, su Tv8: Enrico Papi ha divertito 589.000 spettatori con il 2.1% di share.

Ci vediamo domani, su Nove: a sintonizzarsi sono stati 395.000 spettatori con l’1.4% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 16 aprile 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Su Rai 1:

La Vita in Diretta – 1.571.000 spettatori – share 8.3

La Vita in Diretta – 1.882.000 spettatori – share 12

Paradiso delle Signore – 2.397.000 spettatori – share 16.4

Pres. La Vita in Diretta – 1.644.000 spettatori – share 11.8

La Vita in Diretta – 2.212.000 spettatori – share 14.0

Su Canale 5:

Beautiful – 3.353000 telespettatori – audience 15.7%

Una Vita – 2.697.000 telespettatori – audience 13.6%

Rosamunde Pilcher (1t) – 1.935.000 telespettatori – audience 11.5%

Rosamunde Pilcher (2t) – 2.115.000 telespettatori – audience 14.4%

Il Segreto – 2.174.000 telespettatori – audience 15.5%

Pomeriggio 5 – 1.918.000 telespettatori – audience 12.9%

Pomeriggio 5 – 2.023.000 telespettatori – audience 12%