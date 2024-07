Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 luglio al 2 agosto 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori troveremo Michele e Silvia pronti a lasciare Napoli e di conseguenza a lasciare così tutti i grattacapi sul futuro della radio a Filippo. Nel frattempo Ferri elaborerà un nuovo stratagemma per screditare Ida, e Alberto Palladini riuscirà a trovare il nascondiglio di Clara ed Eduardo. Insomma l’amatissima soap di Rai Tre promette puntate bollenti. Siete pronti a scoprire le trame insieme a noi?

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 27 luglio al 2 agosto 2024

Le anticipazioni dal 27 luglio al 2 agosto rivelano che Michele si lascerà persuadere dall’amico Filippo a lasciarsi alle spalle tutti i problemi dell’emittente radiofonica e partire per una vacanza con l’amata Silvia. Sebbene perplesso, Saviani deciderà così di lasciare per qualche settimana il capoluogo partenopeo e i suoi timori sul futuro della radio all’amico.

Mentre i genitori di Rossella si prepareranno a partire, Ferri continuerà a darsi da fare affinché l’acquisto della radio vada in porto. Tuttavia anche lui avrà altro a cui pensare, visto che sarà impegnato a trovare un modo per riuscire a screditare Ida. In vista del processo nel quale si deciderà l’affidamento del piccolo Tommaso, l’imprenditore cercherà di fare il possibile per mettere in cattiva luce la madre biologica del bambino.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: aria di vacanze

Si respirerà aria di vacanze in Upas e – in attesa delle puntate speciali che quest’anno ci terranno compagnia nelle settimane centrali d’agosto – già molti personaggi si preparano a lasciare Palazzo Palladini. Oltre ai coniugi Saviani, anche Renato sarà pronto a partire. La sua meta sarà la Sicilia, e il Poggi già si pregusterà la vacanza.

Ma la vacanza perfetta di Renato potrebbe essere rovinata da un imprevisto che sconvolgerà i piani di Niko. Proprio mentre il ragazzo – con Giulia e Jimmy – si preparerà a partire con il padre per le consuete vacanze estive tutti insieme, un fatto inaspettato rischierà di far saltare i suoi programmi. Tutto questo ovviamente provocherà la delusione di Renato.

Spoiler Upas, Alberto commette un’imprudenza

Quello che Alberto Palladini commetterà nelle prossime puntate Upas sarà un vero e proprio colpo di testa che potrebbe costare caro a persone a lui care. L’avvocato deciderà infatti di pedinare Clara e riuscirà così a scoprire il rifugio in cui la ex vive nascosta con Eduardo e il piccolo Federico da quando i tre sono entrati nel programma di protezione.

La coppia cercherà di godersi gli ultimi giorni prima della nascita del loro bambino al riparo dai pericoli della malavita, ma la vista dell’ex felice con Sabbiese farà perdere la testa a Palladini. Alberto vorrà vendicarsi del nuovo compagno di Clara. La sua sete di vendetta finirà per mettere in pericolo tutti quanti?

Upas, anticipazioni al 2 agosto: cos’altro accade?

Bice e Sergio si rincontreranno e lo scontro sarà inevitabile. Le conseguenze rischieranno di minare sia la riconciliazione tra Mariella e Guido, che l’amicizia tra Rosa e Marika. Proprio quest’ultima – morsa dalla gelosia – finirà per puntare il dito contro l’amica, rovinando il loro rapporto e costringendo Picariello a ritornare a casa con il figlio.

Poco dopo in spiaggia Marika e Bice si scontreranno. Presto però le due donne si renderanno conto di avere molto in comune. Mentre la loro amicizia uscirà rinforzata dal violento litigio, Guido farà un passo compromettente per il suo matrimonio. Convinta di potersi riprendere il marito, la vigilessa rientrerà a Palazzo Palladini. Il suo rientro spingerà Del Bue a decidere di allontanarsi per un po’, per fare chiarezza sui suoi sentimenti, mentre anche Claudia mediterà di lasciare Napoli.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.