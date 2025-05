Internazionali d’Italia, gioca Sinner: quando in tv e dove vedere il match

Jannik Sinner torna in campo per gli Internazionali BNL d’Italia di Tennis. Dopo la squalifica, il numero uno al mondo, sarà impegnato nel torneo che si gioca a Roma. Scopriamo insieme quando ci sarà la sua gara e dove vederla in chiaro e in streaming.

Sinner in campo agli Internazionali d’Italia: dove vedere in tv il match

Dopo aver scontato tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Jannik Sinner torna sulla terra rossa del Foro Italico. Nella Capitale si giocano infatti gli Internazionali d’Italia che fanno parte del circuito ATP Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000. Ma gli occhi sono tutti puntati sul numero uno al mondo impegnato nel secondo turno contro Mariano Navone. La gara si dovrebbe giocare sabato 10 maggio 2025 a partire dalle ore 19.00 ma l’orario è ancora da confermate.

La diretta è trasmessa in chiaro, su Rai2, e dovrebbe prendere il posto della finale del rugby Villorba – Valsugana. L’emittente pubblica può infatti trasmettere una giornata in chiaro del torneo. Il match sarà visibile anche a pagamento per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis in streaming su Now, Raiplay e Sky Go. Il tennista italiano dovrebbe aprire il programma serale e dovrà vedersela con l’argentino, numero 99 del ranking mondiale. Tra i due non ci sono precedenti e Navone nel primo turno ha battuto l’italiano Federico Cinà.

Thank you Rome for the nice welcome 👋🏻🇮🇹 pic.twitter.com/CdrbZTN8wc — Jannik Sinner (@janniksin) May 8, 2025

Chi partecipa al torneo

Agli Internazionali di Tennis c’è anche Alcaraz che ha parlato del ritorno di Sinner:

“Sono felice di rivedere Sinner qui. Per lui è stato difficile e sono sicuro che lo stop sia stato lunghissimo. Penso non ci sia un posto migliore di Roma per ritornare. È fantastico per il tennis riaverlo qui. Mi divertirò a vederlo giocare, spero di incontrarlo in finale“.

Il numero uno al mondo, secondo il sorteggio del tabellone, dovrebbe incontrare Zverev o Alcaraz solo in un’eventuale finale.