Un Posto al Sole non va in vacanza. La soap italiana più longeva non si fermerà – come accade ogni anno – nel periodo estivo, ma proseguirà la messa in onda con alcune puntate speciali che ci permetteranno anche di rivivere alcuni dei momenti più salienti di questa stagione Upas.

Un Posto al Sole in onda anche d’estate

La soap partenopea – con l’episodio in onda il 26 luglio – festeggia il traguardo delle 6500 puntate. Per festeggiare questo importante traguardo la produzione ha deciso di non bloccare la messa in onda della serie televisiva neppure in estate, permettendo così al pubblico italiano- ormai affezionato alle vicende dei protagonisti che da anni tengono loro compagnia all’orario di cena – di trovare i loro beniamini ad attenderli anche nei mesi più caldi.

Non solo. Upas, che da quasi trent’anni racconta intrighi e amori che animano la collina di Posillipo – dove sorge Palazzo Palladini – prevede proprio nel periodo estivo puntate speciali che ci permetteranno di rivivere i momenti salienti di questa stagione.

Upas puntate speciali in estate a Palazzo Palladini

Nelle puntate speciali Un Posto al Sole estate vedremo al centro dei riflettori uno dei personaggi entrati più recentemente nel cast Upas, ma che ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il cuore dei tantissimi fans. Stiamo parlando di Rosa Picariello, interpretata dall’attrice partenopea.

Sarà Rosa a prendere le redini della portineria di Palazzo Palladini quando Raffaele Giordano si assenterà per godersi le meritate ferie, e sarà sempre grazie a lei che potremmo ripercorrere i momenti più eclatanti di questa stagione Upas, attraverso flashback e ricordi.

Le puntate speciali estive Upas andranno in onda dal 12 al 23 agosto. Si tratterà di un vero e proprio tuffo nel passato, che promette di tenerci con il fiato sospeso, ma non è da escludere che qualche colpo di scena finale possa arrivare a “riscaldare” questa estate bollente. Di sicuro – anche in queste puntate speciali – la soap si prepara a tenerci con il fiato sospeso, in attesa di riprendere il suo consueto ritmo a settembre. Cosa succederà? Siamo ansiosi di scoprirlo insieme a voi e vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Un Posto al Sole.