The Couple, il nuovo reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, si interrompe ufficialmente da oggi. La decisione è stata presa congiuntamente da Mediaset ed Endemol Shine Italy, produttore del format, in seguito a valutazioni editoriali e strategiche.

Mediaset: un gesto concreto di solidarietà: donati 1 milione di euro all’Istituto Gaslini

In un momento in cui lo spettacolo fa un passo indietro, la solidarietà va avanti. Mediaset ha annunciato che l’intera somma destinata al montepremi del programma, pari a un milione di euro, sarà donata all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. L’importo verrà utilizzato per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale, contribuendo concretamente alla salute e al benessere dei bambini.

Il ringraziamento a Ilary Blasi

Mediaset ha voluto infine ringraziare Ilary Blasi per l’impegno, la professionalità e la dedizione mostrati durante il progetto. La conduttrice ha accompagnato con entusiasmo lo sviluppo del programma, anche nei momenti più delicati.

Un esempio di responsabilità sociale

La scelta di Mediaset rappresenta un raro esempio di responsabilità sociale nel panorama televisivo, trasformando una chiusura anticipata in un’opportunità concreta per aiutare chi ne ha davvero bisogno. Un segnale forte di come intrattenimento e solidarietà possano andare di pari passo.

Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Giannina Gaslini: “Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà da parte di Mediaset, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia Intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali. La terapia intensiva è al servizio di tutte le specialità presenti al Gaslini, garantisce la risposta a bambini in pericolo di vita, rende possibili interventi chirurgici estremamente complessi e terapie mediche innovative. Mediaset ha dato ai nostri pazienti un’opportunità eccezionale”.

La donazione del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends – la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa impegnata da oltre 22 anni in concrete iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale – a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS.