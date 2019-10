L’Allieva 3 ci sarà, ve lo avevamo già annunciato parecchi mesi fa. Ora possiamo dirvi in anteprima la data di inizio riprese. Abbiamo anche alcune novità sul cast dell’amatissima fiction Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Quali attori sono stati confermati e quali, invece, appariranno nella serie dell’ammiraglia per la prima volta portando, all’interno della storia, nuovi personaggi in grado di rompere tutti gli equilibri e creare nuove dinamiche? Quali attori, poi, hanno dovuto abbandonare l’amatissima fiction Rai prodotta da Endemol Shine Italy? Ecco tutte le news che stavate aspettando.

L’Allieva 3 cast: chi va e chi viene

La fiction Rai nata dai bestseller di Alessia Gazzola vedrà tornare in prima serata alcuni dei volti più amati delle fiction Rai. Quali? In primis quello della bellissima e bravissima Alessandra Mastronardi. Ormai è lei L’Allieva per eccellenza. Sarebbe impossibile rimpiazzarla.

Confermata anche la presenza di Lino Guanciale, nonostante l’attore non ami legarsi a lungo a determinati personaggi e preferisca sempre confrontarsi con nuove sfide e nuovi ruoli. L’attore, amatissimo, per la gioia delle centinaia e centinaia di fan indosserà nuovamente il camice dell’affascinante e imprevedibile medico legale Claudio Conforti.

Assente, visto quando accaduto nell’ultima puntata de L’Allieva 2, sarà Giorgio Marchesi. Al suo posto, fra le new entry de L’Allieva 3 troveremo Vittoria Belvedere. A quanto pare l’attrice diventerà la nuova direttrice dell’Istituto di Medicina Legale di Roma.

Il fantomatico “Supremo” Malcomess, interpretato nella seconda stagione da Tullio Solenghi, a causa della scomparsa di Ray Lovelock, l’attore che lo interpretava nella prima stagione, cambierà completamente volto. Cosa potrà dunque accadere?

Che ne sarà quindi del personaggio di Solenghi? Ebbene secondo alcuni ben informati l’attore continuerà a far parte del cast proprio perché il suo Supremo andrà semplicemente in pensione, ma continuerà ad aggirarsi fra i vari uffici e a tener d’occhio l’allieva.

A colpire i telespettatori di Rai 1 sarà però il solito mix di vicende amorose e misteri.

L’Allieva 3 data inizio riprese: quando la vedremo in tv?

I fan de L’Allieva devono però pazientare ancora qualche mese, ansi, un po’ di più di qualche mese. Il motivo? Ebbene le riprese inizieranno il prossimo 25 novembre 2019. E’ questa la data del primo ciack.

Se tutto filerà liscio come l’olio, se i tempi di produzione e post produzione verranno rispettati, pare che la messa in onda della serie tv, salvo cambiamenti, avverrà in autunno del 2020 e non prima. Molto probabilmente quindi al rientro dalle ferie estive i telespettatori troveranno in tv una bella, anzi bellissima sorpresa.