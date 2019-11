Dopo l’esperienza in Mediaset, Vittoria Puccini tornerà in Rai per una nuova serie tv che si chiamerà La fuggitiva. Ecco cosa possiamo dirvi in anteprima esclusiva sulla fiction che, sicuramente, terrà tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Pronti a scoprire il nuovo progetto di Rai 1 insieme a noi?

La Fuggitiva con Vittoria Puccini: le anticipazioni sulla fiction Rai

Siete seduti comodi? Abbiamo uno scoop per voi. Vittoria Puccini molto presto ritornerà sul set per girare una nuova fiction per la Rai. Di cosa si tratta? Possiamo svelarvi che la serie si chiamerà La fuggitiva. La Puccini si dovrà trasformare, questa volta, in una donna molto forte e coraggiosa che dovrà combattere contro tutto e tutti per salvarsi da una accusa alquanto ingiusta. Il personaggio della Puccini, come se non bastasse, dovrà lottare anche per riconquistarsi l’amore del figlio.

Durante la fuga, ecco perché la serie si chiamerà La fuggitiva, il personaggio di Vittoria Puccini, dovrà cercare le prove che l’aiuteranno a scagionarsi e arrivare a sciogliere tutti i nodi per ripulire la sua immagini. Il giallo, però si farà sempre più intricato e i telespettatori verranno tenuti attaccati al teleschermo con il fiato sospeso.

Le riprese prenderanno il via a gennaio 2020. Location? Milano e zone limitrofe. La città meneghina e la sua provincia sono state scelte per far da sfondo ad una storia che si rivelerà essere più appassionante che mai.

Quando andrà in onda la fiction Rai? Ebbene a quanto pare, se verranno rispettati tutti i tempi, gli otto episodi, ovvero quattro puntate in prima serata, saranno trasmessi già in autunno 2020.