Finalmente ci sono novità su Che Dio ci aiuti 6, l’amatissima fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi. Cosa succederà? Quale trama hanno tessuto gli sceneggiatori per il nuovo capitolo di una delle fiction Rai più amate degli ultimi tempi? Quali attori sono stati confermati nel cast e quali new entry giungeranno nel convento più pazzo del mondo? Ecco tutte le ultime anticipazioni.

Che Dio ci aiuti 6 trama: la nuova storia

Quale sarà il nuovo filo conduttore che terrà i telespettatori incollati alla tv per le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6? Secondo quanto svelato in anteprima esclusiva da Bubino Blog al centro della narrazione ci sarà ancora una volta Suor Angela. Dopo la crisi mistica che l’ha portata a togliersi il velo, la religiosa dovrà fare i conti con il suo passato. Come?

Le nuove puntate prederanno il via con l’arrivo di Erasmo, un ragazzo ferito che non ha mai conosciuto la madre. Suor Angela farà di tutto per rompere la sua scorza da duro e per arrivare dritta al cuore del ragazzo in modo da restituirgli un po’ di fiducia e a farlo aprire all’amore. Qualcosa, però, non andrà come al solito. Perché? Ebbene i gesti di Erasmo, il suo carattere, ma anche i suoi occhi, risveglieranno in Suor Angela dubbi e sentimenti nascosti, ma soprattutto la voglia di comprendere davvero cosa sia successo nel suo passato e come mai lei non riesca a ricordare nulla.

La religiosa correrà a chiedere aiuto a chi, con lei, ha vissuto i momenti che non riescono a riaffiorare nella sua mente per chiedere agli altri le loro testimonianze. Peccato, però, che sarà difficile trovare le consorelle a distanza di vent’anni. Solo la madre spirituale di Suor Angela si presterà a darle una mano.

Al fianco di Suor Angela arriverà anche Monica. Grazie a lei e agli affetti più cari nel convento la religiosa affronterà questa nuova sfida con il coraggio e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.

Che Dio ci aiuti 6 cast: tra conferme e new entry

Chi farà parte del cast di Che Dio ci aiuti 6? Confermati paiono essere Suor Angela ovvero Elena Sofia Ricci, l’amatissima Azzurra ovvero la bravissima e bellissima Francesca Chillemi e l’immancabile Suor Costanza ovvero Valeria Fabrizi. Che Dio ci aiuti 5 si era chiuso con la possibilità che Azzurra diventasse suora e chissà che nelle nuove puntate non vedremo le tre colonne portanti della fiction con indosso il velo.

Confermato pare anche Nico ovvero Gianmarco Saurino. Qui, però, iniziano i dubbi. La sua amata? Che fine avrà fatto? L’avevamo lasciato felice ed innamorato di Ginevra pronto a prendersi cura del figlio avuto con un’altra. Cosa sarà cambiato?

Come annunciato nella trama tornerà Monica e quindi si è iniziato a vociferare del ritorno sul set di Diana Del Bufalo. Il ritorno sarebbe più che gradito. Sia Bubino Blog e Blogo la danno ormai per certa nel cast.

Oltre a loro 2 saranno sicuramente le new entry. Quali? In primis Suor Lucia, poi Erasmo ed infine un certo Emiliano, un neurologo che diventerà molto caro per Monica. Insomma non si anticipa nessun ritorno di fiamma fra Monica e Nico. Fra di loro sembra tutto finito. Si preannuncia qualcosa di molto importante fra Monca ed Emiliano, ma non si parla di Ginevra. I triangoli amorosi, comunque, terranno sicuramente ancora tutti con il fiato sospeso. Per ora, oltretutto, non si conoscono nemmeno i nomi degli attori che interpreteranno i tre nuovi personaggi ovvero da Suor Lucia ad Emiliano passando per Erasmo.

Chi dirà addio al cast? Secondo le anticipazioni di Blogo i fan dovranno dire addio al bel Cristiano Caccamo e ad Arianna Montefiori. Non vedremo dunque né Gabriele e nè Valentina dopo che in Che Dio ci aiuti 5 si sono finalmente sposati. Insomma i due avrebbero potuto regalare ancora molto alla fiction. Il pubblico fremeva a vederli vivere la loro quotidianità e magari a vederli allargare la famiglia vivendo con un piede ancora dentro al convento. Li sceneggiatori potevano pensare a loro e al fatto che il pubblico abbia veramente molto amato i loro due personaggi.