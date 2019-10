Gli orologi del Diavolo, quando inizia la nuova fiction di Beppe Fiorello?

Beppe Fiorello è pronto per tornare in televisione con una nuova serie televisiva. Il fratello di Rosario sta girando in questi giorni alcune scene de “Gli orologi del Diavolo“, la nuova fiction che andrà in onda sui canali Rai. Tale serie tv inizialmente era prevista per i canali Mediaset, ma poi non è stato raggiunto l’accordo con la rete del Biscione. Quando inizia la nuova fiction di Beppe Fiorello? Di seguito vi sveliamo le ultime notizie sulla serie tv.

Gli orologi del Diavolo quando inizia?

Gli orologi del Diavolo quando inizia? I fan di Beppe Fiorello sono curiosi di sapere quando andrà in onda la prima puntata dell’attesissima serie televisiva. L’edizione odierna del settimanale TV Sorrisi e Canzoni svela che l’inizio della nuova serie tv in onda sui canali Rai è prevista per i primi mesi dell’anno venturo.

Tra gennaio e febbraio, dunque, su Rai Uno dovrebbe andare in onda la prima puntata della nuova fiction con protagonista Beppe Fiorello. I fan dell’attore dovranno aspettare almeno altri tre mesi per vedere nuovamente in scena il fratello di Rosario Fiorello.

La trama de “Gli orologi del Diavolo”

Gli orologi del Diavolo è tratto dall’omonimo romanzo di Gianfranco Franciosi, protagonista del romanzo e della serie tv. Gianfranco ovviamente sarà interpretato da Beppe Fiorello, l’attore principale della nuova fiction di Rai Uno. Gianfranco Franciosi è un meccanico navale che decide di infiltrarsi nei narcos per ben quattro anni. Il protagonista dovrà rinunciare ai suoi affetti per mettere a riparo la vita. Una trama abbastanza impegnativa, per niente scontata, ma d’altronde Fiorello ci ha abituato a fiction di gran calibro.

Per quanto riguarda il cast della nuova serie televisiva, invece, non ci sono pervenute notizie ufficiali. Per questo motivo non sappiamo ancora chi affiancherà Beppe Fiorello in questa straordinaria serie tv. Siamo sicuri, però, che sarà un cast pieno di talento.