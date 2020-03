E’ ufficiale Luisa Ranieri vestirà i panni del commissario Lolita Lobosco nella serie televisiva in arrivo su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni: dall’inizio delle riprese fino alla trama, il cast e la messa in onda in tv.

Lolita Lobosco diventa una serie tv con Luisa Ranieri

Il commissario Lolita Lobosco, nato dalla penna di Gabriella Genisi, diventerà una serie televisiva per Rai1. E’ ufficiale, dopo aver conquistato le librerie, il commissario donna liberamente ispirato a Montalbano approda in tv e avrà il volto della bellissima e bravissima Luisa Ranieri. Diretta da Luca Miniero, la serie sarà composta da 4 puntate della durata di 100 minuti ciascuna e sarà ispirata ai romanzi di successo della scrittrice pugliese. Le riprese della fiction inizieranno dal prossimo 23 marzo e si concluderanno a giugno 2020 e vedrà la troupe e il cast impegnato tra le città di Roma e Bari.

Una serie che si preannuncia davvero imperdibile visto che porterà sul piccolo schermo le avventure di Lolita Lobosco, detta Lola, una commissario di polizia dall’aspetto glamour, ma tosta e determinata nel suo lavoro. Nei libri il personaggio è una donna di circa trentasei anni, con capelli neri lunghi e occhi intriganti. Una serie di caratteristiche ritrovate in toto nella bellissima Luisa Ranieri che, dopo il successo di “Una vita promessa 2“, è pronta a tornare in video nel ruolo di una donna emancipata, indipendente, determinata e volitiva.

“Mi piace tantissimo” ha detto l’autrice Gabriella Genisi quando è venuta a conoscenza che la sua Lolita avrà il volto dell’attrice napoletana. “Lolita ha in sè una parte di napoletanità” e sulla scelta della Ranieri ha precisata “ha perfettamente questa sua anima partenopea“.

Lolita Lobosco, trama e cast

Nel cast della serie tv “Lolita Lobosco” troveremo Luisa Ranieri nel ruolo del commissario della Sezione omicidi di Bari, mentre Lunetta Savino interpreta la madre.

Lolita è una donna moderna: decisa, indipendente, emancipata e libera. Non teme il giudizio della gente, anzi è una donna che è riuscita a realizzarsi nella vita professionale conquistando il ruolo di alto dirigente di polizia nonostante il suo aspetto da “donna glamour”. Appassionata di moda e di scarpe Loboutin, Lolita è una commissaria dal grande ingegno e autorità, in grado di dirigere un reperto principalmente di uomini. Il suo aspetto esteriore è quello di una donna dai tratti tipicamente mediterranei in grado di far battere il cuore di tantissimi uomini. Nonostante ciò, è una single in carriera, anche se più volte durante le puntate conosceremo qualcosa della sua vita privata fatta di delusioni e piccole gioie.

Lolita Lobosco, la serie: quando in tv su Rai1