Nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, da rivedere anche in streaming on demand. L’ennesimo appuntamento con il programma di Canale 5 è andato in onda ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019, con Barbara D’Urso che ha dato spazio a numerosi ospiti in studio. Ecco il video Mediaset completo, che ripercorre l’intera prima serata – in replica online – e tutte le ultime news ‘partorite’ in trasmissione.

Live – Non è la D’Urso, news dalla puntata del 9 dicembre 2019