Amber Luke, la “Donna Drago” dalla lingua biforcuta e 200 tattoo, ha raccontato la sua storia da Barbara D’Urso. Ospite nella puntata di Live in onda ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019, l’australiana di 24 anni ha svelato com’era prima, commentando le foto del passato e rivelando di essere rimasta “cieca per settimane” a causa di un delicato intervento agli occhi. Ecco i video da Mediaset Play con l’intera intervista alla ragazza e la pubblica uscita in giro per le strade di Milano. Ovviamente, non senza lei reazioni dei passanti!