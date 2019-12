Fabio Macellari, l’ex calciatore dell’Inter, svela com’è oggi la sua vita. Ospite a Live – Non è la D’Urso per un’intervista, l’ex campione ha raccontato ai telespettatori di Canale 5 com’è cambiata la sua esistenza dopo la droga. In trasmissione, lo sportivo ha parlato del nuovo lavoro come panettiere e della famiglia che lo sostiene. Ecco il video Mediaset con le sue dichiarazioni, tratte dalla puntata di ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019.